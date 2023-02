Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 4) : Frey et Isaac dans le même bateau

Pour bien débuter ce lundi, le S.E.L.L. partage comme à son habitude le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus dans l'Hexagone ces derniers temps, et de nouveaux titres font leur apparition. Malgré des notes très divergentes, Forspoken a réussi à trouver son public et se hisse en première marche du podium, sur PS5.

Le terrifiant remake de Dead Space s'impose quant à lui à la seconde place, tandis que God of War Ragnarök résiste et reste sur le podium, sur la troisième marche. Enfin, Gran Turismo 7 et Fire Emblem Engage complètent ce classement de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 28 janvier 2023 :