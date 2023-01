Forspoken : les notes (divergentes) de la presse anglophone

Square Enix aura fait passer ses fans par tous les états avec Forspoken. De sa révélation qui en a hypé plus d'un grâce à des graphismes next-gen et un gameplay ultra-dynamique, à une démo qui a déçu une partie des curieux pour bien des raisons, le public était divisé sur cette nouvelle licence signée Luminous Productions.

La sortie se fera ce 24 janvier sur PC et PS5, et les premières notes des journalistes internationaux viennent de tomber. Il fallait s'y attendre, Forspoken polarise encore les joueurs et affiche une note moyenne de 69/100 sur Metacritic à l'heure actuelle. Les avis sont variés : si les plus enthousiastes se réjouissent de ce gameplay original et rapide qui deviendrait de plus en plus plaisant au fil des 8 à 10 heures de durée de vie de l'histoire principale, d'autres soulignent un scénario fade qui manque d'alchimie avec les mécaniques de jeu, parfois répétitives. Même les graphismes et la direction artistique ne mettent pas tout le monde d'accord, preuve de plus que le titre aura plus d'aficionados et de détracteurs que bien d'autres expériences.

