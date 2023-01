Forspoken et son héroïne Frey foncent vers la sortie dans une cinématique CGI de haute volée

Parmi les premières grosses sorties de l'année 2023, nous retrouverons une production de Square Enix signée Luminous Productions, Forspoken. L'Action-RPG débarquera en effet à la fin du mois sur PS5 et PC (Steam, Epic Games Store ou Microsoft Store), lui qui avait eu droit à une démo à la suite des Game Awards permettant de l'essayer, en plus d'une présentation de gameplay dévoilant des passages inédits. De ce côté, nous en avons déjà vu pas mal et c'est sans doute pourquoi la vidéo du jour joue la carte des images de synthèse pour nous en mettre plein la vue.

C'est sur fond de la chanson Revolution de Bishop Briggs que nous retrouvons l'héroïne Frey Holland courant dans les rues de New York et dans les environnements hostiles d'Athia dans lequel elle va être transportée, fuyant des menaces qui ne pourraient être plus différentes. Elle pourra cependant compter sur des pouvoirs magiques afin de venir à bout des créatures et ennemis de cet autre monde, en plus de facultés de déplacement bien plus véloces.

La date de sortie de Forspoken est pour rappel fixée au 24 janvier et vous pouvez précommander votre exemplaire à la Fnac au prix de 69,99 €, avec 10 € ajoutés sur votre compte fidélité. Au passage, vous noterez qu'il est indiqué que l'exclusivité console sera valable jusqu'au 23 janvier 2025, sans certitude qu'il sorte chez la concurrence ensuite.

