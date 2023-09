BON PLAN : Forspoken et son steelbook en promo, avis aux collectionneurs

Forspoken n'aura clairement pas été le jeu attendu par des millions de joueurs. Lancé en début d'année, le titre de Square Enix et Luminous Productions (Final Fantasy XV) a reçu des notes assez mitigées, et les ventes n'ont pas été bonnes. L'éditeur parlait même de ventes « médiocres ».

Un pétard mouillé qui a quand même des qualités, surtout quand il n'est pas vendu plein pot. Et justement, Forspoken et son steelbook sont actuellement en promotion sur Amazon, à 29,99 €. Une bonne pioche pour les curieux, mais aussi pour les collectionneurs.

Forspoken suit l'aventure de Frey, une jeune New-Yorkaise catapultée dans le monde aussi beau que cruel d'Athia. En quête du chemin du retour, Frey devra utiliser ses nouvelles compétences magiques pour traverser des paysages tentaculaires et affronter des créatures monstrueuses.

Arrachée on ne sait comment à la ville de New York, Frey Holland se retrouve coincée dans le monde antique d'Athia. Un bracelet magique doté d'une conscience est inexplicablement enroulé autour de son poignet, et Frey découvre qu'elle peut lancer de puissants sorts et faire appel à la magie pour parcourir les paysages tentaculaires d'Athia. Frey surnomme son nouveau compagnon Krav et se met en quête du chemin du retour. Elle découvre rapidement que ce magnifique monde s'épanouissait autrefois sous le règne de matriarches bienfaisantes nommées Tanntas, jusqu'à ce qu'un fléau sans pitié ne corrompe tout. La Brume a transformé les animaux en bêtes sauvages, les hommes en monstres, et les paysages pleins de vie en quatre dangereux royaumes.Les Tanntas règnent désormais sur leurs domaines détruits en sorcières folles et malfaisantes. Résistante à la Brume et cherchant désespérément des réponses, Frey accepte à contrecœur d'aider les derniers habitants d'Athia, qui voient en elle leur dernier espoir. Le périple de Frey à travers ces terres étranges et traîtresses l'entraînera au cœur de la corruption où elle devra affronter des créatures monstrueuses, se mesurer aux puissantes Tanntas et découvrir des secrets qui éveilleront quelque chose de bien plus profond.