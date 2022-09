PREVIEW Forspoken : dur de lâcher la manette

Une future bombe ?





Luminous Productions, studio de chez Square Enix, est en train de concevoir une toute nouvelle licence qui titille un brin les joueurs depuis plusieurs semaines, Forspoken. Visuellement époustouflant, gameplay électrique, héroïne charismatique, il y a de quoi donner envie de succomber à une telle production qui, au passage, verra le jour sur PS5 et PC. Nous avons eu la chance d’essayer le titre pendant quelques minutes... Jeu moyen en vue ou grosse claque ?

Même s’il ne s’agit que d’une démo, il faut dire que la partie visuelle est extrêmement soignée. Les environnements sont superbes, les jeux de lumière impressionnent et la vie rôde dans les parages. Comme il s’agit d’un univers où l’exploration est reine, nous avions peur d’un point : le clipping. Eh bien, pas de panique, il n’y en a pas ! L’horizon est impeccable et ne bouge pas d'un iota, il n’y a pas d’éléments qui sautent aux yeux sans crier gare et ça fait du bien.

Nous sommes totalement sous le charme.

Du côté de la prise en main, c’est extrêmement dynamique. Nous pouvons passer d’une arme à une autre rapidement et facilement, sans laisser de répit aux adversaires. De prime abord, nous avions une légère sensation de ne rien maîtriser et pourtant, les développeurs ont pensé à un personnage qui se contrôle de diverses manières. Ainsi, nous pouvons entrer dans le tas en enchaînant des offensives ou jouer la sureté en nous posant 2 minutes pour mettre à terre les ennemis intelligemment. Il est certain qu’en progressant le jeu deviendra de plus en plus ardu au fil de l'aventure et qu'il faudra donc user de ses neurones pour avancer plutôt que de marteler un bouton sans utiliser réellement son cerveau…

Nos premières impressions : Vivement !



La version d’essai était courte, mais intense et elle nous a donné un petit avant-goût de ce que sera Forspoken. Pour le moment, nous sommes totalement sous le charme. L’exploration est bien pensée, la prise en main durant les affrontements est impeccable, maintenant, nous avons plusieurs interrogations en tête… Quid de l’évolution de la ravissante Frey ? L’histoire nous tiendra-t-elle en haleine jusqu’au générique final ? Les environnements seront-ils variés ? Quoi qu’il en soit, nous avons hâte !

