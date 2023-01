MAJ Forspoken dévoile ses configurations PC et s'offre une vidéo, la démo PS5 se met à jour

Square Enix et Luminous Productions lanceront la semaine prochaine Forspoken, un jeu de rôle et d'action plutôt prometteur qui devrait profiter de toute la puissance de la PlayStation 5 de Sony. Une démo est d'ailleurs disponible depuis quelques semaines, de quoi ravir les fans, même si l'expérience n'est pas parfaite.

Les développeurs le savent, et afin de séduire davantage de joueurs avec cette version d'essai, une mise à jour sera publiée dans les prochaines heures. Il sera ainsi possible de raparamétrer les touches, les ennemis verrouillés sortant de l'écran resteront ciblés, la taille de certains textes va être ajustée et plusieurs bugs techniques seront corrigés.

Forspoken est également attendu sur PC, et Luminous Productions dévoile aujourd'hui les configurations requises pour faire tourner le jeu sur ordinateur. Si vous voulez jouer avec une image de meilleure qualité qu'en 720p à 30 fps, il faudra quand même une sacrée machine.

Configuration minimale Configuration recommandée Configuration Ultra Système d'exploitation Windows 10 ou 11 64 bits avec la mise à jour de novembre 2019 Processeur Intel Core i7-3770 (3,7 GHz) ou AMD Ryzen 5 1600 (3,7 GHz)

ou

Intel Core i7-8700 (3,7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,7 GHz)

ou

Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 5 5800X (3,8 GHz)

ou

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM)

ou

NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go de VRAM)

ou

NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go de VRAM) Mémoire vive 16 Go de RAM 24 Go de RAM 32 Go de RAM Résolution d'affichage 720p à 30 fps 1440p à 30 fps 2160p à 60 fps Disque dur HDD de 150 Go SSD de 150 Go SSD NVMe de 150 Go



La date de sortie de Forspoken est fixée au 24 janvier 2023, vous pouvez le précommander contre 71,99 € sur Amazon.

Mise à jour : Square Enix partage désormais une bande-annonce dédiée aux spécificités de la version PC de Forspoken, c'est à admirer ci-dessus. Les joueurs pourront personnaliser la qualité graphique, profiter de performances améliorées avec le FSR 2 d'AMD et de temps de chargement ultra rapides avec le support des SSD Samsung, jouer au clavier et à la souris ou à la manette ou encore se plonger dans l'aventure avec le support des écrans ultra larges 32:9.

