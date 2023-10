Dead Space 3 : son producteur veut « jeter et réécrire » tout le jeu

Après deux opus terrifiants, Dead Space 3 aura quelque peu déçu les fans, Visceral Games ayant fait le choix de réduire la dimension horrifique du jeu au profit de l'action. Le titre reste un shooter très correct, mais du côté de l'écriture, son producteur Chuck Beaver a des regrets, même après toutes ses années.

Dans un entretien accordé à CaptainBribo, Chuck Beaver avoue qu'il aimerait bien revoir toute l'histoire de Dead Space 3, et il a de bonnes idées en tête :

Je refereais Dead Space 3 presque complètement. Je garderais le lore sur lequel il repose, je garderais le lore que vous découvrez. Je garderais Ellie, mais avec une relation différente, et je referais toute l'histoire principale. Je jetterais et réécrirais.

Je repartirais de zéro et je ferais ceci - comme nous en avons parlé - dans Dead Space 2, il est brisé. Et maintenant, c'est l'aventure d'Isaac dans Dead Space 3 - Isaac brisé. Il a essayé de faire cette chose, essayé de trouver la vérité, ça l'a brisé. Maintenant, nous sommes dans les conséquences de sa rupture. Maintenant, je le ferais juste, littéralement, comme un truc à la Tyler Durden : un narrateur peu fiable, et vous, vous demandant : « Que s'est-il passé ? » Et le joueur ne le sait peut-être même pas, Isaac ne le sait certainement pas, et est-ce lui ? Est-ce vraiment lui ? Et peut-être que c'est le cas... Je garderais cette question vivante pendant la majeure partie du 3, jusqu'à ce que vous réalisiez à la fin que c'est peut-être quelque chose de réel.