Dead Space : l'illustration principale et 3 images de toute beauté pour le remake

La date de sortie du remake de Dead Space est calée depuis mai dernier et pourtant, nous n'avons pas encore eu droit à une bande-annonce ou un trailer de gameplay digne de ce nom. Motive Studios a cependant été très transparent sur le développement, en montrant de courtes séquences de jeu et des aperçus du développement lors de directs dédiés. L'équipe a d'ailleurs redonné un aperçu du processus créatif cette semaine dans le cadre du billet Inside Dead Space N°1 : Remaking a Classic, que vous pouvez découvrir sur le site de l'éditeur.

Dans le même temps, la fiche produit du jeu a été mise en ligne sur le Microsoft Store, permettant d'apprécier le résumé officiel et surtout des images inédites. Nous avons ainsi droit à 3 captures resplendissantes montrant les évolutions graphiques de l'aventure et même à l'illustration principale qui devrait figurer sur la jaquette.

Dead Space, classique mêlant science-fiction et survie-horreur, est de retour après avoir été entièrement refondu pour vous offrir une expérience plus immersive à la profondeur inédite. Cette réédition propose une qualité visuelle à couper le souffle, une ambiance sonore pleine de suspense ainsi qu’une jouabilité améliorée, et ce, tout en restant fidèle à la vision électrisante du titre original.

Isaac Clarke est un ingénieur ordinaire en mission pour réparer un gigantesque vaisseau minier : l’USG Ishimura. Une fois à bord, il découvre que les choses ont viré au cauchemar : l’équipage du vaisseau a été massacré et Nicole, la partenaire d’Isaac, est perdue quelque part à bord.

Maintenant seul et armé uniquement de ses compétences et de ses outils d’ingénieur, Isaac s’empresse de retrouver Nicole à mesure que les mystères cauchemardesques des événements qui ont eu lieu à bord de l’Ishimura se révèlent à lui. Piégé avec des créatures hostiles nommées nécromorphes, Isaac doit lutter pour survivre. Il se bat non seulement contre les ténèbres grandissantes qui hantent le vaisseau, mais aussi contre sa propre santé mentale chancelante.

PLONGEZ DANS UN JEU DE NOUVELLE GÉNÉRATION ALLIANT HORREUR ET SF

Ce classique du jeu d’horreur et de SF est de retour et il a été entièrement repensé avec une fidélité visuelle améliorée et un univers sonore atmosphérique 3D. Des pièces et espaces de travail d’un équipage massacré offrant un niveau de détails effrayant aux sons atmosphériques d’un vaisseau spatial dévasté, vous explorerez un environnement éblouissant et imprégné de science-fiction dans lequel les moments imprévisibles et tendus s’enchaînent sans la moindre interruption.

PERCEZ LES MYSTÈRES QUI HANTENT L’USG ISHIMURA

Ce qui a commencé comme une mission de réparation de routine pour l’ingénieur Isaac Clarke et l’équipage de l’USG Kellion devient une lutte pour survivre à mesure que la vérité sur les horreurs à bord commence à éclater. Grâce à une expérience narrative plus vaste, percez les secrets sinistres des événements qui ont eu lieu à bord de l’USG Ishimura en exploitant les derniers témoignages de l’équipage au destin tragique et en vous servant de vos rencontres avec les quelques derniers survivants.

IMPROVISEZ POUR SURVIVRE

Affrontez le cauchemar qui se trouve à bord de l’USG Ishimura avec une expérience de jeu qui définit la notion même du démembrement stratégique. Réadaptez et améliorez les outils techniques d’Isaac afin d’éliminer et de démembrer de manière créative vos adversaires que vous pouvez écorcher jusqu’aux os.

