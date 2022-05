Dead Space : un live avec du gameplay et de nouvelles informations sur le remake prévu cette semaine

Comment faire la promotion d'un remake dont le contenu et l'univers veulent rester fidèles à l'original ? Pour Dead Space, Motive Studios a choisi de ne pas enchaîner les bandes-annonces montrant des environnements déjà connus, mais plutôt de nous présenter son travail technique dans le cadre de lives très instructifs.

Un premier stream avait introduit de très courts extraits de gameplay, tandis qu'un second dédié au design audio avait également permis de l'apprécier en conditions réelles, avec la build actuelle. Les développeurs nous donnent désormais rendez-vous ce jeudi 12 mai à 19h00 pour un épisode baptisé Crafting the Tension, qui s'attardera sur l'évolution de la direction artistique.

L’équipe de Motive montrera les premières images sur la façon dont ils tirent parti du moteur Frostbite, des consoles de nouvelle génération et des PC pour faire évoluer visuellement et recréer les environnements, les personnages, les effets visuels, l’éclairage et plus encore, afin de créer un nouveau niveau d’immersion et de qualité pour le public moderne d’aujourd’hui.