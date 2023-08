Amazon Prime Gaming : 7 jeux offerts en septembre 2023, et encore un pack Call of Duty: Warzone

Les abonnés Amazon Prime vont encore pouvoir récupérer pas mal de jeux vidéo sur Twitch en septembre 2023. La firme américaine dévoile les futures offres Amazon Prime Gaming, avec pas moins de sept titres qui seront à récupérer au fil des semaines, dont un jeu de gestion footballistique très apprécié.

Sans plus attendre, voici ce qui attend les abonnés, les offres seront à récupérer sur Prime Gaming.

En plus de cela, les abonnés Amazon Prime Gaming vont pouvoir obtenir du contenu in-game pour Fall Guys: Ultimate Knockout et Call of Duty: Warzone, ainsi que tout un tas d'autres contenus pour divers jeux, voici le programme :

Découvrez les World Series of Call of Duty grâce à du contenu spécial pour les membres Amazon Prime

Pour continuer à célébrer les World Series of Warzone 2023, qui ont lieu jusqu'au 16 septembre, les fans de Call of Duty peuvent se procurer le pack Designated Driver des World Series of Warzone pour Call of Duty: Warzone jusqu'au 21 septembre. Il comprend les éléments suivants :

Speed Demon - Skin d'opérateur ;

Take the Wheel - TAQ-V Battle Rifle Weapon Blueprint ;

Dropping In - Carte de visite animé ;

Burning Rubber - Emblème ;

1 Jeton de double XP ;

1 Jeton de double XP d'arme.

Prime Gaming est l'un des sponsors principaux des World Series of Warzone, lors desquelles des centaines de joueurs d'Amérique du Nord et d'Europe s'affronteront dans le cadre de qualifications pour affronter les meilleurs de leur région, avec en point d'orgue une finale internationale en LAN à Londres, le 16 septembre. Ce tournoi réunira les 50 meilleurs trios du monde entier, qui se disputeront 600 000 dollars. Pour en savoir plus sur cet événement, cliquez ici.

Les membres Prime peuvent récupérer du nouveau contenu pour Fall Guys: Ultimate Knockout en septembre

Pour la quatrième saison de Fall Guys: Ultimate Knockout, les joueurs peuvent découvrir de nouvelles facettes du Blunderdome dans ce Battle Royal multiplateforme et massivement multijoueur. Cette saison met l'accent sur la créativité et place les joueurs dans un vaste espace numérique, leur offrant une grande liberté pour concevoir les parcours les plus chaotiques qui soient !

À partir du 6 septembre, les membres Prime pourront récupérer du nouveau contenu pour agrémenter leurs personnages alors qu'ils construisent des parcours uniques et éliminent la concurrence dans Fall Guys : Ultimate Knockout. Vous trouverez ci-dessous le contenu disponible :

Sac à dos Fraise ;

Chaussons en forme de chien ;

1000 Kudos.

Calendrier de septembre 2023