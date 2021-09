Amazon Prime Gaming : 10 jeux offerts aux abonnés en octobre 2021, du lourd en vue pour le service !

Autant se l'avouer, si Prime Gaming permet de récupérer quelques jeux sympathiques chaque premier du mois, ce n'est pas là que nous avons pu télécharger gratuitement les plus grosses productions de l'industrie. En même temps, à 5,99 € par mois ou 49,99 € par an pour l'ensemble des services Prime, Amazon n'a pas vocation à concurrencer les autres offres du genre.

Et pourtant, il frappe un grand coup avec les jeux offerts via Prime Gaming en octobre 2021. Déjà, il y en a 10, et surtout, dans le lot, il y a l'apprécié Alien: Isolation et les récents Star Wars: Squadrons et Ghostrunner. La liste complète est visible ci-dessous, aux côtés des bonus gratuits pour des expériences comme New World, Genshin Impact et Call of Duty: Warzone.



Aperçu des meilleures offres du mois Apex Legends – À partir du mois d'octobre, Prime Gaming va encore plus loin avec Apex Legends. Les membres Prime peuvent recevoir le bundle Electric Royalty avec une skin épique pour Watson et une apparence inédite pour la mitraillette Volt. En revenant chaque mois, de nouveaux contenus pourront être récupérés.

Call of Duty – Les membres Prime peuvent récupérer les packs Bogged Down, World Series of Warzone Summer 2021 et World Series of Warzone pour les accompagner vers la victoire dans ce FPS des plus populaires. Les jeux gratuits d'octobre avec Prime Gaming Prime Gaming offre 10 jeux à ses membres à partir du 1er octobre : Star Wars: Squadrons – Offrir aux joueurs l'authentique expérience des pilotes de chasse spatiaux et faire monter l'adrénaline à chaque affrontement, voilà ce que propose avec brio ce jeu multijoueur à la première personne. À venir en octobre.

Secret Files 3 – Passées leurs précédentes aventures, Max et Nina viennent d'annoncer leur mariage dans cet ultime chapitre de la trilogie Secret Files. Calendrier complet d'octobre 2021 Les membres Prime peuvent dès à présent s'attendre à recevoir encore plus de contenu tout au long du mois d'octobre. Cela comprend notamment du contenu pour Call of Duty, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Paladins et plus encore ! L'intégralité des offres est disponible sur gaming.amazon.com.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Call of Duty - Bogged Down Bundle, World Series of Warzone Summer 2021 Bundle, World Series of Warzone Bundle.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Call of Duty Mobile - 1x Epic HBRa3 Assault Rifle with Moonstone, 1x Rare Abominable Calling Card.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Dauntless - Arcslayer Chainblades Skin.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Destiny 2 - Dark Horse Exotic Bundle: Dark Horse Exotic Sparrow, The Bandwagon Exotic Ship, Rust Punk Shell Exotic Ghost, Hold On Legendary Emote.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Fall Guys - Merry Mastodon costume + 6,500 Kudos.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Free Fire - One-eyed Bundle (Costume).

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Genshin Impact - 1x Fragile Resin, 4x Mystic Enhancement Ore, 40,000 Mora.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu New World - "Pirate Pack #1: Pirate Apparel, Pirate Stance Emote, 5K Marks of Fortune.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Paladins - Omega Dredge.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Rainbow Six Siege - Collab Drop - Fragment.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Rogue Company - Good Migrations Weapon Wrap Bundle.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Sea of Thieves - Cronch Pistol Pack: Cronch Pistol, The Ferryman Makeup, 5,000 gold.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu SMITE - Sacred Arrow Rama.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Warframe - VERV EPHEMERA.

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Last Chance to Claim Knockout City.

1ER OCTOBRE - Jeux gratuits avec Prime – STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape, Secret Files 3.

1ER OCTOBRE - Dernière chance de récupérer – Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up!, Unmemory.

4 OCTOBRE - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard.

6 OCTOBRE - Contenu Epic Seven - 1x 4-5 Star Artifact Summon Ticket.

7 OCTOBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - GTA $100k this week.

7 OCTOBRE - Contenu Last Day on Earth - Rank III Corgi Puppy.

8 OCTOBRE - Contenu Apex Legends - Electric Royalty Bundle for Wattson, new look for the Volt SMG.

12 OCTOBRE - Contenu Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest.

13 OCTOBRE - Contenu Free Fire - Kapella (Character).

13 OCTOBRE - Contenu MLB Tap Sports Baseball '21 - Daily Box, In Game Currency.

14 OCTOBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - GTA $100k this week.

14 OCTOBRE - Contenu World of Warships - 1x German Battleships container, 20x Black, White, Red camouflages.

15 OCTOBRE - Contenu Legends of Runeterra - Epic Wildcard.

21 OCTOBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - GTA $100k this week.

27 OCTOBRE - Contenu Free Fire - Weapon Royale Voucher (x5).

28 OCTOBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - GTA $100k this week.

28 OCTOBRE - Contenu World of Tanks - High Voltage Bundle.

Vous pourrez récupérer les 10 jeux du moment à compter du 1er octobre sur la page Prime Gaming.