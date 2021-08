Amazon Prime Gaming : 7 jeux offerts aux abonnés en septembre 2021, dont l'apprécié Knockout City

Les mois se suivent et se ressemblent pour les abonnés Amazon Prime, qui vont encore pouvoir débloquer un tas de bonus en DLC et plusieurs jeux entiers en septembre 2021. Ce sont pas moins de 7 titres qui seront récupérables sans frais supplémentaires par les clients à partir du premier jour du mois, à commencer par Knockout City, le jeu de ballon prisonnier multijoueur de Velan et EA.

Le partenariat avec LucasArts se poursuit sinon comme prévu avec Sam & Max Hit the Road, tandis que Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! et Unmemory complètent la liste.

Les jeux gratuits de septembre avec Prime Gaming Ce mois-ci, le line-up comprend une grande variété de jeux, de Knockout City, le jeu de balle aux prisonniers de Velan Studio, au thriller noir Unmemory, en passant par Sam & Max Hit The Road, le titre aussi culte qu’excentrique de LucasArts. Knockout City – Développé par Velan Studios et édité par Electronic Arts sous le label EA Originals, Knockout City proposera aux amateurs de balle aux prisonniers d'en découdre !

Sam & Max Hit the Road – Matraque à la ceinture, sirène prête à retentir et pied au plancher, Sam et Max de la Freelance Police s'attaquent à la plus complexe de leurs enquêtes dans cette aventure animée en 2D datant de 1993.

Candleman The Complete Journey – Dans ce jeu croisant plateforme et réflexion, les joueurs prendront le contrôle d'une petite bougie qui ne peut rester allumée plus de 10 secondes. Pour atteindre cette intrigante lumière au loin, ils devront traverser un monde enchanté, mais jonché de dangers.

Puzzle Agent – Né de l'imagination du dessinateur de BD Graham Annable, Puzzle Agent offrira un challenge passionnant aux joueurs qui s'y essaieront.

Secret Files 2: Puritas Cordis - Suite du jeu d'aventure récompensé Secret Files Tunguska, Secret Files 2: Puritas Cordis mènera ses joueurs dans un monde au bord du chaos. Après avoir été témoins d'un meurtre, ces derniers se retrouveront propulsés dans des évènements qui vont au-delà de notre espace-temps.

Tools Up! – Dans ce party game, il faudra savoir coopérer pour réussir à rénover ces maisons dans le temps imparti !

Unmemory – En plongeant dans ce thriller noir, mélangeant puzzle et lecture, les joueurs seront sans aucun doute captivés par le mystère qu'il entretient. Les avantages offerts avec Prime Gaming en septembre Ce mois-ci, Prime Gaming continue de gâter ses membres avec des avantages exclusifs dans les jeux les plus populaires du moment comme Genshin Impact, Madden NFL 22, Brawlhalla, Fall Guys et bien d'autres. Genshin Impact – À partir du 1er septembre, les joueurs peuvent obtenir 60x Primogems, 8x Leçons du Héros et 5x Soupe au lys calla et aux fruits de mer pour améliorer le niveau de leur personnage préféré, tout en s'aventurant dans le monde de Teyvat dans ce RPG très populaire.

Madden NFL 22 – Célébrez le début de la prochaine saison de la NFL avec le pack Prime Gaming #1 qui inclut 10 joueurs NAT Gold ou mieux (Elite) pour le tout nouveau Madden NFL 22. Rendez-vous le 9 septembre pour découvrir le contenu du Pack Prime Gaming n°2. Calendrier complet de septembre 2021 Les membres Prime peuvent dès à présent s'attendre à recevoir encore plus de contenu tout au long du mois de septembre. Cela comprend notamment du contenu pour Brawlhalla, Red Dead Online, Apex Legends, Fall Guys et plus encore ! L'entièreté du line-up est accessible sur gaming.amazon.com. MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Brawlhalla - Dark heart Bundle (1 legend / 1 skin / 1 Emote / 1 sidekick)

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Free Fire - Hayato (Personnage)

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Madden 22 - Prime Gaming Pack #1

MAINTENANT DISPONIBLE - Contenu Rogue Company - Jungle Command Sigrid Outfit

31 AOÛT - Contenu Fall Guys - Snorkeller Bundle

31 AOÛT - Contenu Sea of Thieves - Pirate Posing Emote, I Love You Emote, Thumbs Up Emote

1ER SEPTEMBRE - Jeux gratuits avec Prime - Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! et Unmemory.

1ER SEPTEMBRE - Dernière chance de récupérer - Battlefield V, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura’s Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska et Lost Horizon 2

1ER SEPTEMBRE - Contenu FIFA 21 - Prime Gaming Pack #10

1ER SEPTEMBRE - Contenu Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero’s Wit, 5x Calla Lily Seafood Soup

1ER SEPTEMBRE - Contenu Free Fire - Diamond Royale Voucher (x5)

1ER SEPTEMBRE - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In Game Currency $100k

2 SEPTEMBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - $100k in-game currency and Vehicle Discount

2 SEPTEMBRE - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard

3 SEPTEMBRE - Contenu Apex Legends - Rare skin for Mirage

8 SEPTEMBRE - Contenu Sea of Thieves - Blighted Capstan, Raven Makeup

9 SEPTEMBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - $100k in-game currency

9 SEPTEMBRE - Contenu Madden 22 - Prime Gaming Pack #2

9 SEPTEMBRE - Contenu Last Day on Earth - 'Caustic' Backpack skin

13 SEPTEMBRE - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard

14 SEPTEMBRE - Contenu Legends of Runeterra - Epic Wildcard

14 SEPTEMBRE - Contenu Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Aurora

(7-day), Skin Trial Cards of Aurora-Heartbreak Empress (7-day), Hero Trial Cards of Irithel (7- day), Skin Trial Cards of Irithel- Nightarrow (7-day)

15 SEPTEMBRE - Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In Game Currency $100k

16 SEPTEMBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - $100k in-game currency and Vehicle Discount

16 SEPTEMBRE - Contenu Free Fire - Wiggle Walk (Emote)

23 SEPTEMBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - $100k in-game currency

23 SEPTEMBRE - Contenu League of Legends - Mystery Skin Shard

27 SEPTEMBRE - Contenu Valorant - Tower of Power Gun Buddy

28 SEPTEMBRE - Contenu Red Dead Online - Reward for a free Vitalism Studies Pamphlet of your choice, 50 % off an Established or Distinguished Naturalist Role item

30 SEPTEMBRE - Contenu Grand Theft Auto Online - $100k in-game currency

Comme toujours, vous pouvez déverrouiller facilement et définitivement ces jeux via le portail Prime Gaming, et vous abonner à Amazon Prime pour 49,00 € par an.