Amazon Prime Gaming : 9 jeux gratuits en décembre 2021, et il y a encore du beau monde

Si vous aimez les jeux « gratuits » sur PC, il faut désormais compter sur Amazon Prime, dont l'offre Prime Gaming permet aux abonnés de récupérer des jeux de plus en plus qualitatifs chaque mois. Et cela va encore être le cas ces prochains temps grâce à un partenariat avec Electronic Arts.

Le bal s'ouvrira le 1er décembre avec Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, qui sera accompagné par Frostpunk, Journey to the Savage Planet, Football Manager 2021, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, et même Tales of Monkey Island Complete Pack. Ce beau programme sera comme toujours complété par des bonus pour des expériences du moment, détaillés ci-dessous.

PRIME GAMING ET ELECTRONIC ARTS OFFRENT DES JEUX ET DU CONTENU EN JEU

Amazon Prime Gaming et le célèbre éditeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA) offrent aux membres d'Amazon Prime encore plus de jeux et de contenus pour certains des titres les plus populaires d'EA tout au long de l'année 2022. Les abonnés Prime Gaming pourront profiter des offres suivantes :

Apex Legends – En décembre les membres Prime peuvent récupérer le pack du mois dédié à Ash, qui comprend un skin de légende épique, un skin d'arme rare et un portrait de légende rare. D'autres packs seront disponibles jusqu'à la fin de l'année 2022 ;

LES JEUX GRATUITS DE DÉCEMBRE 2021 AVEC PRIME

Prime Gaming offre à ses membres 9 jeux à partir du 1er décembre !

Need for Speed Hot Pursuit – Au volant des voitures les plus rapides du monde, l’adrénaline monte encore d’un cran lorsque la police se lance dans des courses poursuites effrénées.

LES CONTENUS GRATUITS PRIME GAMING POUR DÉCEMBRE 2021

Ce mois-ci, le line-up comprend une grande variété de contenus pour League of Legends Wild Rift, Dead by Daylight, Apex Legends et plus encore. Regardez la vidéo du mois pour en savoir plus. De plus, les membres Prime peuvent déjà s’attendre à recevoir du contenu, sur des jeux comme :

New World – À partir du 7 décembre, les aventuriers du MMO en monde ouvert d’Amazon Games, en lice pour le titre de Meilleur Jeu Multijoueur aux Game Awards, pourront mettre la main sur le Pack Roi de l’Automne #2 ;

LE CALENDRIER COMPLET DE DÉCEMBRE 2021

Les membres Amazon Prime peuvent dès à présent s’attendre à recevoir du contenu tout au long du mois de décembre. Cela comprend notamment du contenu pour Paladins, Rainbow Six Siege, Apex Legends, World of Warships et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com.

MAINTENANT DISPONIBLE Apex Legends - Ash Prime Legend of the Month Bundle: Epic Legend’s skin, Rare Weapon skin, Rare Legend portrait.

MAINTENANT DISPONIBLE Dauntless - Arcslayer Aethercasters Aetherstriker Bundler.

MAINTENANT DISPONIBLE FIFA 22 - 7x Gold Rare players, 12 rare consumables, 7-game loan C. Ronaldo.

MAINTENANT DISPONIBLE League of Legends Wild Rift - Random Emote Chest.

MAINTENANT DISPONIBLE Legends of Runeterra - Epic Wildcard.

MAINTENANT DISPONIBLE Madden NFL 22 - 1x 90 OVR Deion Sanders (NCAT Player).

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7-Day Renown Booster.

MAINTENANT DISPONIBLE RiotX Arcane - Legends of Runeterra: Prismatic Chest, Teamfight Tactics: Little Legends Egg, Valorant: Valorant Player Card, League of Legends: Exclusive Vi and Jinx Emotes.

MAINTENANT DISPONIBLE SMITE - Retro Raphael Loki.

MAINTENANT DISPONIBLE Paladins - Outlaw Sha Lin Skin.

MAINTENANT DISPONIBLE Warframe - Verv Myrdin Kavat Armor.

NOW AVAILABLE World of Warships - 1x Santa's Gift container, 1x Santa's Big Gift container, 1x Santa's Mega Gift container.

23 NOVEMBRE Fall Guys - Prime Gaming Gifty Bundle.

24 NOVEMBRE Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Bamboo Shoot Soup.

29 NOVEMBRE Lords Mobile - Progression Pack.

30 NOVEMBRE Dernière chance de récupérer - Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters.