Fallout: New Vegas, son développeur a un jeu mystère dans les tuyaux

Obsidian Entertainment a un C.V. impressionnant, surtout du côté des jeux de rôle. Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity, South Park : Le Bâton de la vérité, The Outer Worlds et bien sûr Fallout: New Vegas, le studio sait faire des RPG, mais pas seulement. Il a brillé ces dernières années avec Grounded et Pentiment, il sera de retour dans quelques mois avec Avowed... un jeu de rôle et d'action.

Obsidian Entertainment développe également The Outer World 2, annoncé en 2021, mais il a visiblement un autre projet dans ses cartons. Daniel Cabuco, directeur artistique passé chez Spark Unlimited, PlayStation et Riot Games, vient de rejoindre Obsidian Entertainment et annonce sur LinkedIn qu'il travaille sur « un titre non annoncé ».

Bien évidemment, aucun indice n'est laissé sur l'identité de ce nouveau jeu, mais avec la hype qui entoure la franchise Fallout depuis la diffusion de la série sur Prime Video, l'espoir d'un Fallout: New Vegas 2 est permis. Pour rappel, Obsidian Entertainment appartient à Microsoft, tout comme la franchise Fallout, il serait dommage de passer à côté d'une telle opportunité, d'autant que Fallout: New Vegas est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs opus grâce à sa qualité d'écriture. Si vous ne l'avez pas encore essayé, il est disponible en Ultimate Edition à partir de 17,99 € sur GOG.com ou Gamesplanet.