Fallout : la production de la série Prime Video avance, un premier réalisateur et des showrunners nommés

Les projets d'adaptation de jeux vidéo au cinéma ou en série sont légion, mais la plupart mettent du temps à se concrétiser. Ce ne sera visiblement pas trop le cas de la série Fallout, annoncée en 2020 par Amazon Prime Video, avant Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld, Reminiscence) en tant que superviseurs via leur société Kilter Films.

Deadline rapporte en effet cette semaine que la production du feuilleton débutera en 2022, elle n'aura donc pas très longtemps été laissée de côté. Jonathan Nolan sera particulièrement investi dans le projet, car il réalisera le premier épisode. Lui et sa femme Lisa Joy n'officieront cependant pas en tant que showrunners, car ils délégueront la tâche à Geneva Robertson-Dworet, scénariste sur Tomb Raider et Captain Marvel, et Graham Wagner, producteur sur Silicon Valley et Portlandia.

Le projet sera aussi pour mémoire supervisé par Todd Howard pour Bethesda Game Studios et James Altman pour Bethesda Softworks, histoire d'assurer le respect de la licence originale. Entre la préproduction, le casting, le tournage et la post-production, nous sommes encore loin de la sortie, mais les choses avancent donc bien pour cette série Fallout.

