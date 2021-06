CINEMA : Reminiscence, premier trailer prometteur pour le thriller de science-fiction avec Hugh Jackman par la cocréatrice de Westworld

Les salles rouvrent progressivement dans le monde entier et le calendrier des sociétés de production peut désormais s'éclaircir. Warner Bros. Pictures a notamment dans les cartons un certain Reminiscence, premier long-métrage réalisé, écrit et produit par Lisa Joy, connue pour être la cocréatrice de Westworld.

Bande-annonce VOSTFR

Il mettra en scène un Hugh Jackman incarnant un détective « médiumnique » œuvrant dans un futur dystopique, qui va explorer des souvenirs passés pour percer les secrets entourant la disparition de Mae, jouée par Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Rogue Nation). Le premier trailer sorti cette semaine dépeint un univers mélancolique riche en effets spéciaux, et une tension qui donne envie de percer les mystères de ce thriller prometteur.

Nick Bannister (Hugh Jackman), détective médiumnique établi à Miami, explore les méandres du passé pour permettre à ses clients de retrouver des souvenirs perdus. Sa vie bascule lorsqu’il accepte de s’occuper de l’affaire d’une certaine Mae (Rebecca Ferguson), très simple au départ, mais qui tourne rapidement à l’obsession. Tandis que Nick se bat pour élucider la disparition de Mae, il découvre un terrible complot et doit répondre à la question suivante : jusqu’où est-il prêt à aller pour sauver ceux qu’il aime ?

Bande-annonce VF

Le casting sera également composé de Thandiwe Newton (Solo: A Star Wars Story), Cliff Curtis (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Marina de Tavira (Roma), Daniel Wu (Into the Badlands, Warcraft : Le Commencement), Mojean Aria (See, Dead Lucky), Brett Cullen (Joker), Natalie Martinez (The Stand, Le Fugitif), Angela Sarafyan (Westworld) et Nico Parker (Dumbo). Et l'équipe technique sera formée par des anciens de Westworld, dont le directeur de la photo Paul Cameron, le chef décorateur Howard Cummings, le chef monteur Mark Yoshikawa et le compositeur Ramin Djawadi. Si vous êtes piqués par ce Reminiscence, sachez que sa date de sortie est calée au 18 août au cinéma en France, et au 20 août en simultané en salles et sur HBO Max aux États-Unis.