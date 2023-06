CINEMA : Expendables 4, Megan Fox, Tony Jaa, 50 Cent et d'autres rejoignent la bande de Stallone dans un premier trailer musclé

Nous avions quitté les Expendables en 2014 avec un troisième volet avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson ou encore Harrison Ford. Vous l'ignoriez peut-être, mais Lionsgate et Metropolitan Films vont remettre le couvert cette année avec une suite, sobrement appelée EXPEND4BLES (ou Expendables 4 en France chez nous visiblement).

Bande-annonce VOSTFR

Ne cherchez pas midi à quatorze heures, il s'agira encore une fois d'un film d'action musclé avec des comédiens parmi les plus connus du genre. Le casting marquera le retour de Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture et Sylvester Stallone, mais aussi les arrivées de Tony Jaa (Ong-Bak), Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox (Transformers), Iko Uwais (The Raid), Jacob Scipio et Levy Tran. Ceux du côté des gentils devront empêcher une troisième guerre mondiale en se défaisant de terroristes ayant volé des têtes nucléaires, notamment en reprenant le contrôle d'un paquebot militaire.

Tout un programme, forcément rempli de bagarre, comme en témoigne le premier trailer bourrin, y compris du côté des scènes langoureuses entre Fox et Statham.

Bande-annonce VF

La date de sortie de Expendables 4, réalisé par Scott Waugh (Need for Speed), est prévue pour le 11 octobre 2023 dans les salles de cinéma en France. D'ici là, la trilogie originale est disponible en Blu-ray à partir de 38,74 € sur Amazon.fr.