CINEMA : John Wick : Chapitre 4, ultime bande-annonce à Paris pour le film avec Keanu Reeves

Plus qu'un gros mois à attendre avant de découvrir John Wick : Chapitre 4, la nouvelle aventure de Baba Yaga incarné par Keanu Reeves et qui amènera l'ancien tueur à gages désormais traqué par ses paires dans les rues de Paris. Un combat pour la liberté qui s'annonce déjà intense et violent.

En attendant la sortie du film réalisé par Chad Stahelski en salles de cinéma, Lionsgate et Metropolitan Films partagent aujourd'hui la bande-annonce finale de John Wick : Chapitre 4. Baba Yaga affrontera pour rappel le Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) et d'autres membres de la Grande Table dans la capitale française, mais pas seulement. Vous pouvez retrouver la bande-annonce en VF ci-dessus et en VOSTFR juste ici :

La date de sortie de John Wick : Chapitre 4 est toujours fixée au 22 mars 2023 au cinéma, un cinquième volet est déjà prévu. Vous pouvez retrouver les trois premiers films à 9,99 € sur Amazon.