CINEMA : John Wick : Chapitre 4, un lourd report en 2023 annoncé par une vidéo référençant Matrix

À l'origine, nous aurions dû découvrir en salles le même jour Matrix Resurrections et John Wick : Chapitre 4, le 21 mai 2021, deux films ayant pour point commun d'avoir en acteur principal Keenu Reeves et d'être le quatrième volet de leur saga. Les (trop) nombreux changements de calendrier en raison de la situation sanitaire mondiale ont fait qu'au final, c'est ce mercredi 22 décembre que nous avons pu replonger dans la matrice (lire notre critique), et nous attendions aux dernières nouvelles l'aventure du tueur à gages le 27 mai 2022. Ce ne sera d'ailleurs pas le dernier puisqu'un 5e volet est d'ores et déjà prévu, qui devait à l'époque être tourné à la suite du 4. Il faut croire que la nouvelle vague de fermetures de cinémas dans certains pays y est pour quelque chose, car cette date est désormais de l'histoire ancienne.

En effet, John Wick: Chapter 4, de son nom anglais, est désormais attendu le 24 mars 2023 ! Oui, 10 mois de report, ce n'est clairement pas rien, les fans ont de quoi être déçus. La nouvelle a été annoncée de manière originale en vidéo, qui par plusieurs aspects fait référence à Matrix. En effet, en regardant à la gauche du tableau sur lequel les opératrices ont écrit à la craie la nouvelle date de sortie, vous y verrez à la fois « Wick, J. », un certain « Anderson, T. » et un dénommé « Smith, A. » , soient le nom de Neo dans la saga des sœurs Wachowski et sa némésis. Ensuite, c'est évidemment l'écran d'ordinateur et ses variantes de vert qui captent notre attention, avec un mignon petit lapin blanc dans le coin supérieur gauche.

