PRIME VIDEO : Fallout, une première image officielle pour la série, avec un mystérieux Abri 33

La série Fallout pour Amazon Prime Video a été confirmée en 2020 et sa production se poursuit doucement, mais sûrement, grâce à Kilter Films, la société de Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld, Reminiscence). Les showrunners Geneva Robertson-Dworet (scénariste sur Tomb Raider et Captain Marvel) et Graham Wagner (producteur sur Silicon Valley et Portlandia) ont ainsi débuté le tournage cette année, avec les acteurs Walter Goggin, Ella Purnell, Kyle Maclachlan, Aaron Moten ou encore Xelia Mendes-Jones devant la caméra.

Le scénario reste totalement inconnu, mais les fans et les curieux vont pouvoir commencer à fantasmer grâce au premier visuel officiel du feuilleton, diffusé pour fêter les 25 ans de la franchise. Ce qui paraît être un concept art (ou une photographie avec beaucoup d'effets) dévoile que nous suivrons notamment les habitants de l'Abri 33, ici vêtus de la célèbre tenue bleue de Vault-Tec Corporation, alors qu'ils semblent accueillir un personnage venu de l'extérieur.

Le récit autour de cet Abri n'a pas encore été conté dans l'univers de la saga, laissant la porte ouverte à une histoire originale. Rassurez-vous, la première saison ne devrait cependant pas être un huis clos dans ce refuge des Terres Désolées, le Super Duper Mart et même un Abri 32 ayant été aperçus sur des photos prises sur le tournage.

En attendant de savoir ce que nous réserve cette série Fallout, Fallout 76 est disponible à partir de 6,11 € sur Amazon.fr.