Fallout : la série fête ses 25 ans avec un fond d'écran, du contenu gratuit, une mise à jour pour Shelter, des promos et plus encore

Bethesda Softworks a été ouvert là-dessus : il fera bien un Fallout 5, mais ce sera seulement après The Elder Scrolls VI, soit dans très longtemps. D'ici là, les fans devront composer avec Fallout 76, toujours régulièrement mis à jour par Bethesda Game Studios. Le titre est d'ailleurs disponible en accès libre et gratuit du 4 au 11 octobre 2022 pour les curieux, et pour une bonne raison : les 25 ans de la franchise !

Nous fêterons en effet le 10 octobre l'anniversaire de Fallout premier du nom, sorti en 1997 sur PC. Il sera fêté dignement avec cet accès gratuit à Fallout 76 donc, mais aussi son offre intégrale via Amazon Prime Gaming, la première mise à jour de Fallout Shelter en 4 ans, des promotions, des rétrospectives avec les développeurs, des activités communautaires, un mois de Fallout 1st offert aux abonnés au Game Pass et plus encore. Les fans peuvent d'ailleurs d'ores et déjà récupérer un fond d'écran commémoratif et prendre part au test de personnalité P.A.L.S. (Post-Apocalypse Loyalty Simulator) sur le site dédié aux 25 ans.

SEMAINE DE JEU GRATUITE - FALLOUT 76 Vous ne vous êtes pas encore plongé dans Fallout 76 ? Explorez les Appalaches post-nucléaires (et, la récente mise à jour Expeditions du jeu, The Pitt) avec vos amis sans frais supplémentaires pendant la semaine de jeu gratuit , du 4 octobre au 11 octobre. REMPORTEZ DES RÉCOMPENSES AVEC PRIME GAMING ET LE XBOX GAME PASS C'est un fait, la semaine de jeu gratuit n'est pas votre seul moyen de mettre la main sur Fallout 76 ce mois-ci. Jusqu'au 1er novembre, les abonnés actifs à Prime Gaming auront la possibilité de récupérer gratuitement le jeu de base Fallout 76 pour PC/Microsoft Store via les récompenses Prime Gaming. PROFITEZ D'UN MOIS DE FALLOUT 1ST GRATUIT AVEC LES AVANTAGES XBOX GAME PASS Mais ce n’est pas tout ! Les abonnés actifs au Xbox Game Pass Ultimate peuvent également profiter d'un mois gratuit de Fallout 1st, disponible via les avantages du Xbox Game Pass jusqu'au 24 octobre. ( REMARQUE : Cet avantage est limité à une utilisation par compte et uniquement disponible aux membres qui ne l'ont pas déjà utilisé via les avantages Xbox Game.) QUIZ DES FACTIONS De nombreux groupes, organisations, cultes et gangs à l'ancienne revendiquent leur part du monde de Fallout. C'est pourquoi nous avons développé le questionnaire du Simulateur de loyauté indéfectible postapocalyptique, ou S.L.I.P. pour vous aider à déterminer la faction post-nucléaire qui vous convient le mieux. Trouvez votre place dans Fallout et partagez la nouvelle avec vos amis ! FALLOUT SHELTER BÉNÉFICIE D'UNE NOUVELLE MISE À JOUR ! Superviseurs, superviseuses, réjouissez-vous : pour fêter le 25e anniversaire de Fallout, nous ajoutons un nouveau contenu à Fallout Shelter pour la première fois depuis quatre ans ! Affrontez une menace extraterrestre dans une toute nouvelle quête incluant de nouveaux ennemis, armez-vous d'un nouvel arsenal, recrutez de nouveaux habitants et décorez votre abri avec un nouveau thème d'anniversaire. Ne manquez pas nos autres surprises pour la sortie de la mise à jour ! Les fans de Fallout vont exploser de joie ce mois-ci (et ils n'auront pas besoin d'un abri pour s'en protéger), nous avons donc hâte de tous vous retrouver à l'occasion de notre 25e anniversaire !

