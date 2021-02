Tomb Raider : la jaquette du premier jeu de 1996 revisitée pour les 25 ans, idéal pour un fond d'écran

Comme Resident Evil et Pokémon, Tomb Raider fête ses 25 ans cette année, et Crystal Dynamics prévoit plusieurs initiatives pour les célébrer. Aucune annonce de gros jeu ne semble prévue à cette heure, même s'il a été confirmé qu'un nouvel épisode était en développement, mais du côté de la communauté et des fans, il y aura de quoi se faire plaisir.

Un site spécial pour cet anniversaire vient d'être lancé, et il nous permet d'apprécier le début d'une initiative originale. Crystal Dynamics s'est associé à plusieurs artistes pour recréer les jaquettes des volets marquants de la saga, et nous fera découvrir une création par mois en 2021. Les festivités débutent avec la pochette du Tomb Raider de 1996, retravaillée par Brenoch Adams, l'actuel directeur artistique de la firme en poste depuis 12 ans et 6 jeux. La Lara Croft de face aux angles marqués laisse place à une héroïne de dos et toujours aussi classe, pour un visuel qui fera un parfait wallpaper : d'ailleurs, vous pouvez télécharger différents formats d'images pour en faire des fonds d'écran, ou même une nouvelle pochette pour le jeu de l'époque.

Le visuel original de la boîte de Tomb Raider est emblématique et mémorable pour de nombreuses personnes qui ont été inspirées par cette expérience de jeu historique lors de sa sortie en 1996. Mon approche pour reconcevoir l'illustration consistait à moderniser l'image, mais pas à évoluer dans une direction complètement différente . La pose est une affaire de réaction et d'asymétrie, gardant Lara au centre du cadre comme le visuel original le voulait. L'esprit d'aventure et le courage vaillant sont des éléments importants de l'imagerie globale, et l'ajout de certains des ennemis les plus emblématiques du jeu semblait approprié pour concrétiser cette idée. La garde-robe de Lara est mise à jour pour être pratique et adaptée à son personnage tout en restant fidèle au look intemporel de la tenue originale. Même maintenant, après presque 10 ans de travail sur les jeux Tomb Raider, je suis captivé par l'histoire de Lara Croft et ses aventures inspirantes.

