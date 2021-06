Tomb Raider : Sur les traces de Lara Croft, la jaquette de l'épisode Chronicles repensée dans le style art nouveau pour les 25 ans

Vous commencez à connaître la chanson : pour les 25 ans de Tomb Raider, Crystal Dynamics fait appel à des artistes venus de différents horizons pour revisiter les jaquettes de la série principale. Brenoch Adams a retravaillé celle du premier volet, Babs Tarr celle de Tomb Raider II, Paul Kwon celle de Tomb Raider III et Andy Park celle de Tomb Raider : La Révélation Finale.

Le suivant sur la liste, c'est Tomb Raider: Chronicles, ou Tomb Raider : Sur les traces de Lara Croft par chez nous, dernier volet de l'ère PlayStation paru en 2000. C'est Megan Lara qui a été sollicitée pour apporter son coup de crayon à la pochette, elle qui est une grande fan de la série, mais qui est surtout une illustratrice et dessinatrice de comics de renom. Les Marvel, Firefly, Buffy, Firefly, Battlestar Galactica, Dr. Horrible's Sing-A-Long Blog et bien d'autres ont déjà bénéficié de ses talents, au tour de Lara Croft d'être revisitée à sa sauce, dans un style art nouveau dopé aux références à l'aventure.

Lorsqu'on m'a demandé de réinventer la couverture de Tomb Raider: Chronicles, j'ai sauté sur l'occasion de l'illustrer dans le style art nouveau. J'ai senti que la juxtaposition de l'art nouveau était parfaite pour Lara Croft : douce, souvent féminine contre des sujets plus durs, des lignes solides, des formes réalistes contre des formes et des motifs plats, et beaux-arts combinés à un design commercial.

La scène d'opéra de Chronicles était particulièrement mémorable et se prêtait bien au style en mettant en valeur sa féminité et sa détermination, c'est donc ce que j'ai choisi comme objectif principal. Inspiré en particulier par les publicités commerciales illustrées d'Alphonse Mucha avec Sarah Bernhardt, j'ai choisi plusieurs scènes et lieux intégraux du jeu à inclure comme vignettes autour du dessin de Lara. Comme j'aime le faire dans mon travail, j'ai utilisé de nombreux easter eggs et des références visuelles au jeu pour les transformer en motifs et en éléments de conception pour lier la pièce ensemble. Les symboles des pierres, Iris, le bestiaire, la Lance du Destin et la pierre philosophale sont quelques-uns des plus importants que j'espère que les fans de Lara reconnaitront et apprécieront.