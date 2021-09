Tomb Raider: Underworld, la jaquette réimaginée par une digital artist de renom pour les 25 ans de la saga

Après un mois spécial consacré à Tomb Raider: Legends avec des illustrations réalisées par les fans et une petite pause estivale, Crystal Dynamics a repris ses célébrations du 25e anniversaire de la saga avec une nouvelle jaquette revisitée. Il s'agit de celle de Tomb Raider: Underworld, volet paru en 2008, réimaginée par Laura H. Rubin, digital artist suisse qui a travaillé avec Ubisoft, Simon & Schuster et même Square Enix et Crystal Dynamics par le passé.

Elle s'est inspirée de la dualité de Lara Croft dans cette aventure pour réaliser un artwork entre ombre et lumière, que vous pouvez télécharger en différents formats à cette adresse, pourquoi pas pour redécorer votre boîtier.

Le grand défi dans la réinterprétation de l'illustration principale de Tomb Raider: Underworld était de combiner Lara et son double diabolique. Les deux se ressemblent presque, mais sont fondamentalement différents, et il devait également être clair qu'il ne s'agissait pas d'un « double psychologique », (c'est-à-dire le côté obscur de Lara elle-même), mais qu'il s'agit d'un personnage indépendant dans le jeu. Inspirée par de vieilles affiches de films, j'ai rapproché les deux personnages, créant un look classique « d'adversaire ». Cependant, je les ai légèrement décalés de sorte qu'ils soient perçus comme deux personnes différentes .Le fragment de pierre à l'arrière-plan montre diverses runes nordiques, qui font référence à la relique principale (le marteau de Thor) dans le jeu. Mon objectif était donc de représenter deux personnages féminins forts : Lara Croft, aussi courageuse et brave que nous la connaissons, et le double diabolique de Lara, qui la regarde depuis les ténèbres.

