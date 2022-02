RUMEUR sur Fallout: New Vegas, une suite en discussion chez Microsoft

La franchise Fallout est culte, mais les fans de la première heure ont eu du mal avec le passage en vue FPS dans Fallout 3, notamment à cause d'une écriture bien moins soignée que dans les premiers volets. Et pourtant, Fallout: New Vegas met tout le monde d'accord, le titre d'Obsidian Entertainment est culte.

Le studio appartient à Microsoft depuis 2018 et le constructeur des Xbox a racheté Bethesda deux ans plus tard, se mettant la licence Fallout dans la poche. De quoi faire rêver les fans, et justement, des choses se passent en interne. C'est ce qu'affirme Jeff Grubb, journaliste très bien renseigné, qui dévoile dans un podcast :

C'est très tôt. Mais des gens ont commencé à discuter et ont utilisé des mots dans des phrases. Ces mots, ce sont « Obsidian » et « New Vegas 2 ». Mais c'est vraiment le début. Nous parlons là de choses qui prendront des années et des années. Mais je dirais qu'il y a au moins une volonté et des débuts de conversations pour faire de tout cela quelque chose de réel.

Le journaliste explique que Microsoft ne veut pas que la licence Fallout reste au repos trop longtemps. Bethesda Softworks développe actuellement Starfield et s'occupera après de The Elder Scrolls VI, Microsoft voudrait donc confier le projet à un autre studio, et qui de mieux qu'Obisidan Entertainment pour développer un jeu de rôle de qualité ?

Si tout cela venait à se confirmer, les fans seraient évidemment ravis, mais il faudra sans doute attendre plusieurs années avant que ce Fallout: New Vegas 2 ne soit officialisé. Si vous n'avez jamais fait le jeu, il est vendu en Ultimate Edition à 19,99 € sur GOG.com.