Fallout: New Vegas, le scénariste revient chez Obsidian, une suite en développement ?

Fallout: New Vegas est souvent cité comme le meilleur épisode moderne de la saga, mais il n'a pas été développé par Bethesda Game Studios. Non, le projet avait été confié à Obsidian Entertainment, connu pour ses RPG Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords et Neverwinter Nights 2. Un excellent opus réalisé par Josh Sawyer et scénarisé par John Gonzalez, mais ce dernier avait quitté Obsidian pour rejoindre Monolith Productions sur La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, puis Guerrilla Games en tant que directeur narratif sur Horizon: Zero Dawn et Horizon: Forbidden West. Oui, sacré C.V. !

Après de courts passages chez Smilegate Barcelona et Fantastic Pixel Castle, voilà que John Gonzalez est de retour chez Obsidian Entertainment, en tant que directeur créatif. L'intéressé a officialisé la nouvelle sur son compte LinkedIn, faisant bondir tous les fans de Fallout: New Vegas. Depuis que Microsoft a racheté Bethesda (détenteur de la licence) et Obsidian, tout le monde espère une suite, mais John Gonzalez calme d'emblée les ardeurs des fans et précise : « Non, ce n'est pas Fallout: New Vegas 2 ». Dommage... ou serait-ce du bluff ?

Obsidian Entertainment ne développe pas que des jeux de rôle, il a sorti ces dernières années Grounded et Pentiment, mais il sera de retour dans les prochains mois avec deux titres très attendus par les amateurs de RPG : The Outer Worlds 2, lorgnant du côté de l'action et Avowed, attendu dans quelques jours seulement et disponible day one dans le Game Pass.