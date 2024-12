The Outer Worlds 2 se remontre avec du gameplay et une excellente nouvelle pour les joueurs PlayStation

Sans révolutionner le genre de l'Action-RPG à la première personne, The Outer Worlds aura été un titre sympathique de l'année 2019. Obsidian Entertainment nous avait habitués à mieux, que ce soit avec Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity ou encore Pentiment. Le studio sortira en début d'année prochaine Avowed, mais il a un autre projet dans les tuyaux.

The Outer Worlds 2 avait été dévoilé lors de l'E3 2021 et il n'a pas vraiment refait parler de lui depuis, sauf pour confirmer la présence de Tim Cain en tant que consultant de luxe. À l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024, Obsidian Entertainment a dévoilé une nouvelle bande-annonce et de nouvelles informations sur The Outer Worlds 2, voici ce qu'il faut retenir :

Dans le pur style d’Obsidian Entertainment, c’est vous qui décidez de votre destin à Arcadia, une colonie regorgeant de factions, de complots et, bien sûr, de chaos. C’est aussi le berceau de la technologie de propulsion par saut et l’épicentre d’un conflit galactique majeur. En tant qu’agent terrien (d’une allure indéniable et d’une compétence… discutable), votre mission est de découvrir l’origine de failles mystérieuses qui menacent de déchirer la galaxie tout entière. Les enjeux sont énormes, pas comme les steaks de raptidons, bien qu’ils soient aussi impressionnants. Mais évidemment, les failles ne sont pas la seule menace qui plane sur Arcadia. Une guerre intestine oppose trois factions majeures : les « bienveillants dirigeants » du Protectorat, un ordre religieux scientifique rebelle et une méga-corporation avide de profits. Tous veulent contrôler ou refermer ces failles, chacun pour ses propres intérêts. Religion, État, capitalisme : qui l’emportera ? Eh bien, c’est vous qui décidez. Rappelez-vous, c’est votre jeu, vos choix. On a mentionné les choix plusieurs fois, et ce n’est pas fini. C’est un RPG, après tout. Dans The Outer Worlds 2, créer votre personnage est un véritable art. Distribuez vos points de compétence, testez vos aptitudes en conversation et décidez à quel point vous voulez être… imparfait. Car soyons honnêtes, personne n’est parfait. (Sauf vous, bien sûr. Bravo. Vous gérez.) Qu’il s’agisse de résoudre les conflits avec diplomatie, de plonger dans le chaos, ou de devenir un stratège impitoyable, l’histoire est totalement façonnée par vos décisions. Et, comme dans le premier jeu, vous pouvez toujours jouer un personnage un peu bête… ou très bête. Même si The Outer Worlds 2 est une aventure solo, vous ne serez pas totalement seul. Vous pourrez recruter un équipage de compagnons pour vous épauler dans vos aventures. Rien de tel que déléguer des tâches dangereuses pour ensuite subir leurs jugements moraux sur vos choix, matérialisés par un système d’approbation bien visible. Aiderez-vous vos compagnons à réaliser leurs rêves ou les laisserez-vous sur la touche ? À vous de voir combien d’efforts vous êtes prêt à faire (ou pas). Avec la sortie prévue en 2025, c’est le moment parfait pour revisiter The Outer Worlds, le jeu où tout a commencé. Que vous soyez un vétéran chevronné de l’espace ou que vous découvriez Halcyon pour la première fois, il n’y a pas de meilleur moment pour vous replonger dans cette aventure. Le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, et Nintendo Switch. Les abonnés du Xbox Game Pass peuvent aussi y jouer dès maintenant. Mais l’univers de The Outer Worlds ne se limite pas aux jeux vidéo. The Outer Worlds 2 sera à l’honneur dans la série anthologique « Secret Level », diffusée sur Prime Video. Ne manquez pas l’épisode du 17 décembre 2024, qui racontera une histoire inédite reliant le premier jeu à sa suite. Et oui, on sait, ça ressemble à beaucoup de promo, mais croyez-nous, cet épisode vaut vraiment le détour. Si le Conseil existait encore, ils en feraient probablement une obligation.

Obsidian avait une ultime bonne nouvelle : même si le studio appartient à Microsoft, The Outer Worlds 2 est également attendu en 2025 sur PlayStation 5, en plus des versions PC, Xbox Series X|S et Game Pass. Les joueurs qui ont découvert le premier volet sur une console de Sony ne seront pas mis de côté, ouf ! Vous pouvez acheter The Outer Worlds premier du nom à partir de 9,96 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.