PRIME VIDEO : Secret Level, une bande-annonce visuellement impeccable avec nos « jeux préférés », même s'ils ne sont pas tous sortis

En août dernier, durant l'Opening Night Live 2024 de la gamescom, Tim Miller a introduit sur scène le nouveau projet d'animation de Blur Studio, une anthologie répondant au nom de Secret Level, qui réunira au sein de 15 épisodes de nombreuses licences vidéoludiques. Une telle production ne se faisant évidemment pas du jour au lendemain, nous y retrouverons notamment Concord, qui plus qu'un flop a entraîné la fermeture de Firewalk Studios... mais aussi le récent Warhammer 40,000: Space Marine 2 avec une suite à son intrigue. Des titres encore non parus seront également présents, qui collent pour le coup assez mal avec la phrase d'accroche parlant de nos jeux préférés. Quoi qu'il en soit, si le teaser de l'époque ne vous avait pas suffi, la bande-annonce du jour a tout pour régaler en attendant le mois prochain.

Bande-annonce VO

Nous retrouvons donc évidemment des Space Marines dans cette vidéo du jour, ainsi que le protagoniste masculin de Sifu avec sa mécanique de vieillissement lorsqu'il est mis KO, un Pac-Man qui risque de filer des cauchemars, Ana Spelunky de la licence éponyme, le Dr. Light et Mega Man avec ce dernier en train d'être équipé de son armure, un Armored Core en pleine action et bien plus. The Outer Worlds 2 devrait lui être teasé par l'intermédiaire de son épisode puisque c'est le logo de cette suite qui a été utilisé. Les personnages des licences PlayStation sont eux aux abonnés absents cette fois, le logo étant visible alors qu'une jeune femme est vue dans les airs au-dessus d'une ville. Pour le coup, nous voyons mal de quoi il s'agit.

La vidéo est aussi l'occasion de faire officiellement le point sur le casting de renom que nous pourrons entendre en anglais. Si la quasi intégralité avait fuité le mois dernier, vous serez sans doute ravi d'apprendre que Laura Bailey (The Legend of Vox Machina, Abby dans The Last of Us Part II) y figurera également.

Bande-annonce VF

Pour rappel, la diffusion de Secret Level aura lieu à partir du 10 décembre sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires, avec des ajouts quotidiens jusqu'au 17 décembre, soit une bonne semaine placée sous le signe de l'animation et des jeux vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, il faut débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.