PRIME VIDEO : Secret Level, le plein de vidéos pour le lancement de la série d'anthologie, certaines fort surprenantes

Introduite l'été dernier au cours de l'Opening Night Live 2024 de la gamescom, la série d'anthologie Secret Level de Blur Studio vient de faire ses débuts sur Prime Video ce mardi 10 décembre avec la mise en ligne de ses huit premiers épisodes sur les quinze prévus lorsque tout sera disponible le 17. Si la bande-annonce de novembre ne vous avait pas suffi et que vous hésitez encore à regarder, bien d'autres visuels et clips centrés sur chaque univers ont depuis été partagés, c'est donc le moment de faire le point. Et clairement, il y a de quoi être surpris par certaines approches.

Dans le lot, nous retrouvons un épisode sur Concord, jeu de Firewalk Studios qui n'a vécu que quelques jours en ligne, tandis que le développeur a été fermé par Sony Interactive Entertainment en réaction. Son titre nous indique qu'il devait donc servir de préquelle au lore du FPS en mettant en scène l'équipage de l'Implacable. Pour le coup, il faudra juste le prendre pour ce qu'il est. Tout aussi controversé, l'univers de Sony's Playtime avec les personnages des jeux PlayStation a été teasé sans montrer un seul d'entre eux, avec une jeune fille en moto pouvant se transformer. Espérons que Kratos, Jin Sakai et autres visages familiers ne fassent pas que de la figuration.

Du côté de Bandai Namco, l'épisode sur Armored Core est donc déjà disponible et met en scène un pilote campé par Keanu Reeves, donnant de suite envie d'en voir plus ! Mais le plus étonnant, c'est bien celui lié à Pac-Man. Vous savez, la boule jaune gobant des fantômes dans un labyrinthe... ou pas. Ici, il est une sorte de drone voyageant aux côtés d'un extraterrestre. Dans une interview avec Tim Miller et Dave Wilson, il a été révélé qu'il s'agissait d'une volonté de l'éditeur souhaitant que le public se demande : « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Pac-Man ? » C'est bien joué, car nous avons évidemment envie de le regarder pour comprendre.

En revanche, la durée de chaque épisode est assez courte, il va donc falloir les savourer. Vous trouverez en pages suivantes les nombreux visuels et vidéos promotionnels pour chacun d'eux.

Déjà disponibles

1) Dungeons & Dragons - The Queen's Cradle / Le Berceau de la reine (16 min)

2) Sifu - It Takes a Life / Le prix d'une vie (10 min)

3) New World - The Once and Future King / Un roi en devenir (15 min)

4) Unreal Tournament - Xan (19 min)

5) Warhammer 40,000 - And They Shall Know No Fear / Ils ne connaîtront pas la peur (19 min)

6) PAC-MAN - Circle / Cycle (11 min)

7) Crossfire - Good Conflict / Les Bons et les Méchants (19 min)

8) Armored Core - Asset Management / L'homme et la machine (14 min)

À venir

Concord - Tale of the Implacable

- Tale of the Implacable Exodus - Odyssey

- Odyssey Honor of Kings - The Way of all Things

- The Way of all Things Mega Man - Start

- Start Sony's Playtime - Fulfillment

- Fulfillment Spelunky - Tally

- Tally The Outer Worlds - The Company we Keep

