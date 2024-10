PRIME VIDEO : Secret Level, un gros leak dévoile un casting 5 étoiles

Lors de la gamescom Opening Night Live 2024, nous avons eu droit à l'annonce et un premier trailer pour Secret Level, une série d'animation d'anthologie avec des histoires prenant place dans différents univers de jeux vidéo bien connus. Armored Core, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament ou encore Warhammer 40,000, voilà qui promet de belles choses. Il y a même Concord !

La série arrivera en décembre prochain sur Prime Video, mais une seconde bande-annonce vient de fuiter sur un canal Telegram, comme le rapporte MP1st. La vidéo a été supprimée par Amazon, mais elle permet de découvrir l'impressionnant casting qui participera à Secret Level, avec des actrices et acteurs de renom :

Arnold Schwarzenegger (Terminator, Predator) ;

Patrick Schwarzenegger (fils d'Arnold, Midnight Sun) ;

Kevin Hart (Jumanji, Borderlands) ;

Heaven Hart (fille de Kevin) ;

Keanu Reeves (Matrix, Speed, Cyberpunk 2077 ) ;

) ; Temuera Morrison (Star Wars, Épisode II : L'Attaque des clones, Le Livre de Boba Fett) ;

Ariana Greenblatt (Borderlands, Barbie) ;

Emily Swallow (The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett) ;

Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Dark Fate) ;

Ricky Whittle (American Gods) ;

Merle Dandridge (Alyx dans Half-Life 2 , Marlene dans The Last of Us ) ;

, Marlene dans ) ; Claudia Doumit (The Boyz, Farah Karim dans Call of Duty) ;

Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost : Les Disparus) ;

Clive Standen (Vikings, Titus dans Warhammer 40,000 Space Marine II ) ;

) ; Michael Beach (Aquaman, Saw X, Monstres) ;



Amazon est allé chercher du très beau monde pour Secret Level, notamment des comédiens ayant déjà participé au doublage de jeux vidéo et qui devraient reprendre leurs rôles dans cette série d'animation. Pour découvrir la bande-annonce de manière officielle, il va falloir patienter encore un peu.

Secret Level sera diffusé à partir de 10 décembre 2024 sur Prime Video, vous pouvez vous abonner à Amazon Prime contre 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.