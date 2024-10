Concord n'est pas mort ?

Concord va rester dans l'histoire comme l'un des plus gros échecs de Sony Interactive Entertainment. Le hero shooter de Firewalk Studios sera resté moins de deux semaines en ligne, après des ventes décevantes et une absence de joueurs connectés, les studios ont décidé de couper les serveurs. La faute à un prix rédhibitoire de 39,99 € et des apparences de personnages qui laissaient à désirer.

Le jeu n'est plus disponible, que ce soit sur PlayStation 5 ou PC et les joueurs ont été remboursés, mais Concord n'est pas si mort que ça. Selon les données récoltées par SteamDB, le jeu est même très vivant : 41 mises à jour ont été faites ces 10 derniers jours sur Concord ! Malheureusement, impossible de connaître la nature de ces patchs, mais Firewalk Studios n'a pas totalement abandonné son jeu.

Difficile de savoir ce que trafiquent les développeurs avec ces nombreuses mises à jour, mais certains joueurs espèrent revoir Concord sous la forme d'un free-to-play pour lui laisser une seconde chance. Firewalk Studios et Sony testent-ils des choses en privé dans cette optique ? Mystère. En tout cas, même si le hero shooter revient d'entre les morts, ce sera sans son premier directeur, Ryan Ellis a en effet lâché ce poste après l'annulation du jeu.

