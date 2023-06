Amazon Prime Gaming : 4 jeux supplémentaires offerts avant le Prime Day 2023, dont Prey et un Star Wars

Déjà le mois dernier, Amazon Prime Gaming avait permis à ses abonnés d'obtenir gratuitement des jeux supplémentaires dans le cadre de l'Amazon Gaming Week. Il récidive ce mois-ci, car en plus des offres de juin, il nous invite à récupérer quatre titres additionnels dans les semaines à venir : Prey dès maintenant, Baldur's Gate II: Enhanced Edition mardi prochain, Shovel Knight: Showdown la semaine suivante et enfin Star Wars : Le Pouvoir de la Force le 10 juillet.

Une belle sélection en somme, à laquelle il faut rajouter du contenu à débloquer gratuitement pour Overwatch 2, Diablo IV, Modern Warfare 2 et Warzone ou encore Pokémon GO. Et surtout une belle manière de rappeler que le Prime Day 2023 avec ses nombreuses offres spéciales aura lieu le 11 juillet 2023.

Jeux offerts Prey [disponible dès aujourd'hui sur GOG] - Les joueurs se réveilleront à bord de Talos I, une station spatiale en orbite autour de la lune en l'an 2032, où ils seront les principaux sujets d'une expérience destinée à modifier l'humanité à jamais. Lorsque les choses tournent mal, ils n'auront plus que leur vivacité, leurs armes et capacités mentales pour vaincre les extraterrestres. Le destin de Talos I est entre leurs mains.

[disponible dès aujourd'hui sur GOG] - Les joueurs se réveilleront à bord de Talos I, une station spatiale en orbite autour de la lune en l'an 2032, où ils seront les principaux sujets d'une expérience destinée à modifier l'humanité à jamais. Lorsque les choses tournent mal, ils n'auront plus que leur vivacité, leurs armes et capacités mentales pour vaincre les extraterrestres. Le destin de Talos I est entre leurs mains. Baldur's Gate II: Enhanced Edition [27 juin via Amazon Games App] - Les membres Prime peuvent redécouvrir ce grand classique du jeu de rôle, remis au goût du jour pour les aventuriers modernes ! Les joueurs devront rassembler un groupe de héros et partir à l'aventure dans cette épopée fantastique où chaque choix compte.

[27 juin via Amazon Games App] - Les membres Prime peuvent redécouvrir ce grand classique du jeu de rôle, remis au goût du jour pour les aventuriers modernes ! Les joueurs devront rassembler un groupe de héros et partir à l'aventure dans cette épopée fantastique où chaque choix compte. Shovel Knight: Showdown [6 juillet via Amazon Games App] - Ce jeu propose une expérience de jeu ultime, mêlant combats et plates-formes, permettant d'accueillir jusqu'à 4 joueurs incarnant leurs héros ou méchants favoris de l'univers de Shovel Knight: Treasure Trove dans une course aux gemmes effrénée. En plus du mode multijoueurs, les joueurs peuvent se lancer dans le mode Histoire en choisissant parmi plus de 16 personnages jouables, disposant chacun d'un arc narratif propre.

[6 juillet via Amazon Games App] - Ce jeu propose une expérience de jeu ultime, mêlant combats et plates-formes, permettant d'accueillir jusqu'à 4 joueurs incarnant leurs héros ou méchants favoris de l'univers de Shovel Knight: Treasure Trove dans une course aux gemmes effrénée. En plus du mode multijoueurs, les joueurs peuvent se lancer dans le mode Histoire en choisissant parmi plus de 16 personnages jouables, disposant chacun d'un arc narratif propre. STAR WARS : Le Pouvoir de la Force [10 juillet via Amazon Games App] - Les joueurs peuvent découvrir le côté le plus sombre et le plus profond de la Force dans une histoire qui les verra affronter Luke Skywalker en personne. Contenu offert Overwatch 2 [disponible aujourd'hui] - Les membres Prime peuvent obtenir plus de 5 sauts de niveau dans ce jeu d'action en équipe gratuit situé dans un futur optimiste, où chaque match est une ultime bataille à 5 contre 5 sur le champ de bataille.

[disponible aujourd'hui] - Les membres Prime peuvent obtenir plus de 5 sauts de niveau dans ce jeu d'action en équipe gratuit situé dans un futur optimiste, où chaque match est une ultime bataille à 5 contre 5 sur le champ de bataille. Call of Duty : Modern Warfare 2 et Call of Duty : Warzone 2.0 [22 juin] - Les membres Prime peuvent obtenir le bundle Track Rivals, qui contient le Blueprint Final Moments Victus XMR, le Blueprint Nitro Lachmann Sub, le skin Dustmaker UTV, le skin Heel Toe Hatchback et l'autocollant Racing Team.

et [22 juin] - Les membres Prime peuvent obtenir le bundle Track Rivals, qui contient le Blueprint Final Moments Victus XMR, le Blueprint Nitro Lachmann Sub, le skin Dustmaker UTV, le skin Heel Toe Hatchback et l'autocollant Racing Team. Diablo IV [6 juillet] - Les abonnés Prime Gaming pourront profiter du bundle de montures Brackish Fetch pour le quatrième volet de la série de jeux de rôle Diablo.

[6 juillet] - Les abonnés Prime Gaming pourront profiter du bundle de montures Brackish Fetch pour le quatrième volet de la série de jeux de rôle Diablo. Pokémon GO [10 juillet] - Les abonnés Prime Gaming seront plongés dans le jeu mobile de réalité augmentée par excellence, Pokémon GO et pourront accéder à une série de tâches exclusives à Prime Gaming. Ces tâches mettent les joueurs au défi et offrent des récompenses spéciales, dont un T-shirt Pokémon GO Fest pour l'avatar du joueur. Cette récompense ne sera pas disponible en dehors de Prime Gaming avant le 1er août.

Vous pouvez profiter de tous les services Amazon Prime pour 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.