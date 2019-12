12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu d'infiltration tactique pour le jour #10

Après nous avoir fait du recyclage en offrant de nouveau Hyper Light Drifter hier, Epic Games se rattrape et propose aujourd'hui un bon gros jeu de stratégie signé Mimimi Games et Daedalic Entertainment.

Jusqu'à ce dimanche, 17h00, les joueurs sur PC peuvent en effet récupérer Shadow Tactics: Blades of the Shogun sur l'Epic Games Store, un titre qui mélange l'infiltration, la stratégie et la tactique dans le Japon du XVIIe siècle.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

14,82€ sur Amazon Shadow Tactics est un jeu tactique intense d'infiltration dont l'histoire se déroule au Japon, au cours de la période d'Edo. Dirige une équipe de spécialistes mortels et faufile-toi dans les ombres entre des dizaines d'ennemis. Choisis ton approche lorsque tu t'infiltreras dans de puissants châteaux, des monastères perdus dans les montagnes enneigées ou des campements forestiers dissimulés. Pose des pièges, empoisonne tes adversaires ou évite tout contact avec l'ennemi.

Comme à chaque fois, les paris sont ouverts pour deviner quel sera le prochain titre offert par Epic Games, même si le visuel partagé fait bien penser à The Talos Principle.