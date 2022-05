Epic Games Store : Redout, Prey et Jotun gratuits cette semaine, un (gros ?) jeu mystère offert ensuite !

Les offres de la semaine sur l'Epic Games Store ne vont pas entièrement satisfaire les fidèles de la boutique, mais devraient réjouir les moins attentifs. 2 titres déjà affichés gratuitement par le passé sont en effet reproposés, et ne demandent qu'à être déverrouillés avant le 19 mai pour être conservés définitivement si vous ne l'aviez pas fait auparavant : Prey et Jotun: Valhalla Edition. Ils sont malgré tout rejoints par une offre inédite, celle de Redout: Enhanced Edition.

Pour les résumés et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Prey

La station spatiale a été envahie par des extraterrestres hostiles et vous êtes désormais une proie. À mesure que vous explorerez les obscurs secrets de Talos I et ceux de votre passé, il vous faudra survivre grâce aux outils trouvés dans la station, votre perspicacité et des armes et compétences hallucinantes. Le destin de Talos I et de tous ses occupants repose entre vos mains.

Jotun: Valhalla Edition

Jotun est un jeu d'action et d'exploration dessiné à la main dont le décor est planté dans la mythologie nordique. Dans Jotun, vous incarnez Thora, une guerrière viking qui, privée d'une mort glorieuse, doit montrer aux dieux qu'elle est digne d'entrer au Valhalla.

Redout: Enhanced Edition

Redout est le jeu le plus rapide jamais conçu. Si vous pouvez le gérer. Ça n'a rien à voir avec les chiffres que vous voyez à l'écran, ça concerne plutôt les vibrations, le paysage et les bâtiments qui s'éclipsent rapidement sous vos yeux, les collisions à haute vitesse, les effets, les sons, l'immersion : tout est conçu pour vous donner l'impression d'aller VITE.