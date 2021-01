Epic Games Store : Dandara: Trials of Fear Edition gratuit cette semaine, un jeu déjà décevant offert ensuite

Après avoir offert de jeux de genres différents sur la thématique de l'espace, l'Epic Games Store change totalement de registre pour son prochain jeu gratuit. Il s'agit comme prévu de Dandara: Trials of Fear Edition, le metroidvania à l'esthétique rétro mettant en scène une jeune fille perdue dans un univers étrange.

Pour le descriptif officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Dandara: Trials of Fear Edition

Le monde du Sel est au bord de l'effondrement. Les citoyens, autrefois libres d'esprit, sont désormais opprimés et isolés. Mais tout n'est pas perdu : ce climat de peur voit naître une héroïne, un rayon d'espoir. Son nom est Dandara.

Défiez la gravité en bondissant du sol au plafond et au mur de la même façon. Découvrez les mystères et les secrets que recèlent le monde du Sel et ses nombreux personnages. Aidez Dandara à obtenir assez de puissance pour se battre et survivre face à des ennemis déterminés à garder le monde sous leur emprise.

Réveille-toi, Dandara, pour apporter liberté et équilibre à ce monde sans repères.