Epic Games Store : Recipe for Disaster gratuit cette semaine, un jeu de guerre stratégique offert ensuite

En plus des soldes en cours en ce mois de février, l'Epic Games Store continue d'offrir des jeux gratuits comme il en a l'habitude. Il y en aura cependant un seul d'offert jusqu'au 16 février, qui est comme prévu Recipe for Disaster, un jeu de gestion de restaurant où vous devez créer et manager votre commerce.



Le résumé officiel et le lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Recipe for Disaster

Recipe for Disaster, c'est un jeu de gestion qui vous met au défi de créer et de gérer un restaurant qui marche. Qu'il s'agisse de reprendre en main un établissement qui bat de l'aile dans des scénarios prédéfinis ou de concrétiser votre propre vision en mode jeu libre, vous concevrez minutieusement des restaurants, embaucherez et gérerez le personnel adapté, personnaliserez vos menus et expérimenterez avec les ingrédients pour créer de nouveaux plats savoureux qui ébahiront vos clients. Du gâteau, non ? Erreur.

Vous faire un nom dans le monde trépidant et stressant de la restauration ne sera pas simple. Après tout, c'est un secteur qui s'appuie sur les individus, et pour que tout le monde soit heureux, motivé et épanoui, il vous faudra faire des miracles ! Les soucis de personnalité et les compétences manquantes au sein de votre équipe sont bien partis pour perturber le service, tandis que l'attitude imprévisible et les goûts singuliers de vos clients risquent fort de vous séparer des critiques positives ô combien convoitées.

Avec de la persévérance, une gestion avisée et beaucoup de compromis, votre restaurant se développera, offrant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à mesure que vous attirerez plus de clients, d'inspecteurs sanitaires et de critiques exigeants. Agrandissez vos locaux, améliorez votre personnel, et marchez sur le fil du rasoir entre la gloire gastronomique et la ruine du restaurant.