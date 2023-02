Epic Games Store : Dishonored : La mort de l'Outsider et City of Gangsters gratuits cette semaine, et des jeux soldés à jusqu'à -75 %

Nous sommes jeudi, il est donc temps de voir les jeux offerts sur l'Epic Games Store être renouvelés. Ils sont comme prévu deux à pouvoir être déverrouillés gratuitement et conservés ad vitam æternam dans votre ludothèque : le stand-alone Dishonored : La mort de l'Outsider et le jeu de gestion tycoon City of Gangsters.

Pour les résumés officiels et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Dishonored : La mort de l'Outsider

Les développeurs maintes fois récompensés d'Arkane Studios reviennent avec Dishonored : La mort de l'Outsider, un jeu à part entière qui ne requiert pas Dishonored 2. Devenez un assassin surnaturel en incarnant la célèbre Billie Lurk. Retrouvez votre mentor Daud et préparez ensemble le plus grand assassinat de tous les temps.

Dishonored : La mort de l'Outsider reprend tous les codes de la série Dishonored, notamment le système de combat fluide, une conception de niveaux exceptionnelle et un scénario évoluant suivant vos choix. La mort de l'Outsider offre une parfaite entrée en matière pour les joueurs découvrant la série Dishonored et une extension originale du gameplay et de l'univers pour les fans inconditionnels.

City of Gangsters

Dans ce jeu de gestion de type tycoon, vous allez lancer une opération criminelle à partir de zéro et la transformer en une machine à fric ! Construisez des bars clandestins et des distilleries illégales. Gérez les chaînes de production et la distribution des ressources. Mettez en place des salles de jeux illicites et écrasez vos débiteurs. Faites de la contrebande de marchandises depuis l'extérieur de la ville et corrompez la police pour qu'elle ferme les yeux. Formez une équipe puissante et gardez vos rivaux sous votre coupe. Mais surtout, faites circuler l'argent.

États-Unis, 1920. Le Congrès impose du jour au lendemain l'interdiction des bars, saloons, distilleries, brasseries et distributeurs d'alcool du pays, plongeant dans l'illégalité tout un pan de l'économie : le pays entre dans l'ère de la Prohibition. Mais ces restrictions entraînent la création d'un marché noir et d'une montée en puissance des contrebandiers, fabricants clandestins et organisations criminelles.

C'est là que vous intervenez. Alors que la Prohibition vient d'être votée, vous arrivez en ville avec des rêves de grandeur. Derrière les nombreuses façades de la ville, les distilleries improvisées, les plateformes de chargement secrètes et les bars clandestins nocturnes foisonnent. Gravissez les échelons et le monde vous appartiendra.

Il ne s'agit pas d'arrondir vos fins de mois. Non, vous devez voir loin. Et grand. Très grand