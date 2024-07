Epic Games Store : ce gros jeu est de retour gratuitement, ne le loupez pas !

L’Epic Games Store est une plateforme qui permet de se procurer diverses productions sur PC. Chaque semaine, plusieurs titres délirants et amusants peuvent être téléchargés gratuitement. Une petite bombe fait son retour… Mais encore ? Vous pouvez dès à présent récupérer F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, sans débourser un seul centime donc (jusqu'au 2 août 2024) !

Pour rappel :

Un jeu d'action Metroidvania mêlant exploration, combats intenses et plateformes.

Il y a six ans, la légion des machines (Machine Legion) a envahi et colonisé Torch City, une ville anciennement peuplée d'animaux. Rayton, ancien soldat de la résistance, vit reclus depuis lors. Après l'arrestation injuste de son ami, Rayton récupère son poing mécanique et part à l'aventure pour assouvir sa vengeance. Mais il ne s'attendait pas à être impliqué dans une machination de grande envergure avec la mafia, la rébellion et la légion.

Une carte sophistiquée et interconnectée avec d'innombrables secrets

Explorez le monde Metroidvania avec sa dizaine de zones aux thèmes visuels et aux designs remarquables. Gagnez des récompenses en relevant les défis des combats, des énigmes et des plateformes dans de multiples salles, tunnels et raccourcis.

La carte interconnectée en chargement automatique rend Torch City plus belle et réaliste.

Un système de combat d'arcade avec trois armes uniques

Maîtrisez le Poing (Fist), la Perceuse (Drill) et le Fouet (Whip) en fonction de la situation et alternez entre les combos, les dégâts élevés et la longue distance pour abattre tous vos ennemis.

Des dizaines d'ennemis vous mettent au défi avec leurs armes uniques et leur tactique de coopération, et divers boss aux styles de combat complètement différents vous offrent une expérience palpitante et unique.

Une atmosphère dieselpunk singulière grâce à l'Unreal Engine 4

Le style visuel de Torch City repose sur l'esthétique dieselpunk et l'architecture orientale. Ce contraste reflète ainsi le conflit qui fait rage entre l'apparence des animaux et des machines ainsi qu'entre leur nature.

Grâce au rendu physique réaliste et aux textures extrêmement détaillées d'Unreal Engine 4, nous vous présentons une somptueuse performance visuelle en 3D qui fait passer le genre au niveau supérieur.