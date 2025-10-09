Indiana Jones et le Cercle Ancien : trois nouveautés très demandées arrivent dans quelques heures !

Le mois dernier, Indiana Jones et le Cercle Ancien a accueilli son DLC L'Ordre des Géants, mais désormais, MachineGames a autre chose en tête. Le studio de Bethesda célèbre son 15e anniversaire, il est réputé pour les récents jeux Wolfenstein, mais c'est bien le jeu d'aventure avec Indy qui va recevoir du contenu pour fêter ça.

3 nouveautés pour Indiana Jones et le Cercle Ancien





Dans une nouvelle vidéo à découvrir ci-dessous, MachineGames annonce qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien va avoir droit à une mise à jour pour rajouter trois nouveautés, très demandées par les joueurs. Les voici :

Mode New Game+ ;

Costume iconique Le Caire ;

Sélection de la voix des doublages.

Quand sortira la mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien ?





Bon, pas de quoi fouetter un chat (Indy ne fouette que les nazis), mais les fans vont avoir une bonne raison de relancer Indiana Jones et le Cercle Ancien pour découvrir ces nouveautés. Cette mise à jour sera évidemment gratuite et disponible le 10 octobre, soit demain.

Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, une version Nintendo Switch 2 a même été annoncée et sortira en 2026, sans plus de précision. Vous pouvez acheter Indiana Jones et le Cercle Ancien - Édition Premium à 109,99 € chez Leclerc.

