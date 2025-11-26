Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows, l'Érudit présenté en vidéo

Dans quelques jours, les joueurs d'Elden Ring Nightreign pourront découvrir The Forsaken Hollows. L'extension du jeu d'action et de survie coopératif ajoutera deux Seigneurs de la Nuit, un terrain rare et deux Nocturnes jouables. En attendant la sortie de ce contenu additionnel, Bandai Namco présente l'un des deux Nocturnes :

L'Érudit se dévoile en vidéo





Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce de présentation de l'Érudit, l'une des classes de personnages inédites d'Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows. La vidéo reste évasive sur la vraie nature de ses capacités, mais à en croire la séquence, l'Érudit pourra infliger des dégâts à distance à plusieurs ennemis à la fois, se battre au corps-à-corps avec une canne ou encore lancer un sort touchant aussi bien les ennemis que les équipiers.

Quand sortira Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows ?





La date de sortie d'Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows est fixée au 4 décembre 2025. L'extension sera incluse dans l'édition Deluxe, disponible à 49,49 € sur Gamesplanet.