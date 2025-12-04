Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows est disponible, voici l'Érudit et la Fossoyeuse

Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie de The Forsaken Hollows, un DLC pour le jeu de survie et d’action coopératif Elden Ring Nightreign développé par FromSoftware. Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC sur Steam.

Avec The Forsaken Hollows, deux nouveaux archétypes se joignent à la table ronde des Nocturnes pour participer à la chasse : l’Érudit et la Fossoyeuse. L'Érudit a été présenté la semaine dernière, voici la bande-annonce de la Fossoyeuse :

L’Érudit est un savant bien entraîné qui excelle dans le domaine de la magie. Ses capacités d'observation et ses compétences en ésotérisme lui octroient d'importants avantages en combat.

Ses capacités d'observation et ses compétences en ésotérisme lui octroient d'importants avantages en combat. Motivée par sa foi inébranlable, la Fossoyeuse a été chargée par son monastère d’occire le Seigneur nocturne. Cette humble gardienne des portes de l’au-delà utilise sa force surnaturelle pour anéantir ses ennemis avec une redoutable efficacité.

The Forsaken Hollows ajoute également des zones et des menaces inédites dans le monde de Limveld, ainsi que deux nouveaux boss que les joueurs devront terrasser à l’aube du troisième jour. Enfin, une mystérieuse Terre instable qui modifie la configuration de la carte sous certaines conditions renouvelle l’expérience de jeu des Nocturnes, aux quatre coins du globe.

Elden Ring Nightreign est un jeu de survie et d’action coopératif dans lequel chaque voyage est unique. Les joueurs sélectionnent un Nocturne doté d’armes et de capacités spécifiques, puis trouvent le bon équilibre entre combat et exploration sur une carte évolutive proposant des biomes, des armes et des ennemis toujours différents. La Marée nocturne les pousse à avancer sans cesse jusqu’à la tombée de la nuit, synonyme de combat contre un boss. Si les joueurs survivent à trois cycles jour-nuit, ils affronteront au terme du troisième jour un redoutable boss final. Pour surmonter toutes ces épreuves et vivre une expérience inoubliable dans l’univers d’Elden Ring, les Nocturnes doivent coopérer et combiner leurs capacités uniques.

Le DLC Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC sur Steam. Si les joueurs possèdent ou achètent l’édition Deluxe, Seekers ou Collector d’Elden Ring Nightreign sur Steam, ils obtiennent automatiquement Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows. Sur console, il faut télécharger le DLC manuellement depuis la boutique de leur console. Enfin, si les joueurs possèdent l’édition Standard, ils peuvent acheter le DLC séparément.

Vous pouvez acheter Elden Ring Nightreign à 32,56 € chez Leclerc.