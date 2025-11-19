TEST Kirby Air Riders : le retour survitaminé d’un mythe sur Switch 2

Explosion de couleurs et festival visuel





Kirby Air Riders fait partie de ces licences que nous pensions condamnées à dormir dans un coffre verrouillé chez Nintendo. Et pourtant, deux décennies après l’épisode GameCube, ce nouvel opus déboule sur Switch 2 avec une ambition claire : embrasser l’héritage culte du premier tout en poussant le chaos encore plus loin. Le résultat ? Un jeu qui carbure au fun immédiat, aux couleurs explosives et à un amour immodéré pour la vitesse. Entre City Trial survitaminé, courses frénétiques et bolides plus caractériels que jamais, cette nouvelle virée dans le monde de Skaïa promet une expérience qui joue autant sur la nostalgie que sur la folie assumée. Bref, il est temps de vous en parler !

Un terrain de jeu idéal pour les joueurs prêts à se rentrer dedans sans la moindre courtoisie.

Parlons peu, parlons bien et penchons-nous sur la partie visuelle. Cela donne quoi ? Eh bien Kirby Air Riders fait dans la surenchère colorée, et nous n’allons pas nous en plaindre. Les environnements débordent de vie, d’effets et de petits détails qui donnent l’impression de traverser un parc d’attractions sous acide. À pleine vitesse, tout scintille, clignote, virevolte, parfois au point de ne plus trop savoir ce qui vient de frôler notre pare-chocs. Le passage dans les couloirs d’eau ou les téléporteurs arc-en-ciel témoigne d’un moteur graphique qui exploite clairement la Switch 2 pour bombarder la rétine de spectacles lumineux. C’est propre, c’est fluide, c’est excessif, bref, Kirby dans sa forme la plus débridée.

Dans City Trial, la densité visuelle atteint un niveau encore supérieur. Le titre grouille de détails, d’ennemis, d’objets à ramasser et d’événements climatiques qui transforment parfois les rues en zones de survie improvisées. La verticalité permet d’apprécier plusieurs couches d’environnements, du fond des catacombes jusqu’aux plateformes suspendues dans les airs. Le tout donne une impression de monde compact mais bourré d’activités, un terrain de jeu idéal pour les joueurs prêts à se rentrer dedans sans la moindre courtoisie. Même les bolides gagnent en personnalité grâce à des designs plus nets et expressifs. L’Étoile Warp brille comme jamais, la Roulli Moto semble sortie d’un cartoon dopé à la caféine et l’Étoile Tank se prend pour une mini-forteresse prête à réduire la concurrence en miettes. Certains effets spéciaux flirtent clairement avec l’excès de zèle, mais l’ensemble reste cohérent avec l’identité visuelle de la série ; joyeuse, éclatante et totalement décomplexée.

Cependant, il faut aussi noter que Kirby Air Rider a parfois la main un peu trop lourde sur les artifices, au point de transformer certains passages en véritable tempête lumineuse. Entre les éclairs de vitesse, les halos colorés, les traînées d’énergie et les effets de surbrillance qui fusent dans tous les sens, nous finissons par perdre légèrement pied face à un écran qui sature d’informations visuelles. En effet, cette production cherche clairement à transmettre une sensation de vitesse grisante, mais cet excès d’effets rend parfois la lecture de l’action laborieuse, surtout lorsque plusieurs riders se bousculent dans un couloir étroit ou qu’un boost se déclenche au mauvais moment. Résultat ? Il faut parfois cligner des yeux un peu trop souvent pour retrouver ses repères. Un temps d’adaptation des mirettes est donc nécessaire quand ça fuse dans tous les sens.

Notation Verdict 17 20