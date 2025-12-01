"Ils n'ont rien vu venir ! " Le manque d'anticipation de Microsoft va entrainer une hausse de prix des Xbox

C'est une réaction en chaîne que personne n'avait vu venir, ou presque. Alors que le marché du jeu vidéo pensait avoir retrouvé une certaine stabilité, l'explosion de la demande pour les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle vient jouer les trouble-fêtes.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, aurait sécurisé une part colossale de la production mondiale de mémoire vive, provoquant une flambée mécanique des tarifs. Le prix de la RAM a ainsi bondi de plus de 170 % en un an, prenant de court les industriels qui n'avaient pas anticipé ce "hold-up" technologique sur les composants essentiels de nos machines.

Microsoft a-t-il commis une erreur stratégique face à Sony ?

Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est la différence de préparation entre les deux rivaux historiques. D'après les bruits de couloir, Sony aurait eu le nez creux en constituant des stocks massifs de composants lorsque les tarifs étaient au plus bas, mettant ainsi la PlayStation 5 à l'abri pour les mois à venir.

À l'inverse, la division Xbox se retrouverait aujourd'hui exposée de plein fouet à cette inflation des coûts de production. Faute de stocks tampons suffisants, Microsoft pourrait n'avoir d'autre choix que de répercuter cette hausse sur le prix final de la Xbox Series X et S, ou pire, de faire face à des ruptures d'approvisionnement sèches.

Comment les joueurs peuvent-ils anticiper cette mauvaise nouvelle ?

Si cette troisième augmentation de prix se confirme, la facture risque d'être salée pour les retardataires. Dans ce contexte incertain, la meilleure défense reste l'anticipation.

Plutôt que d'attendre que les étiquettes valsent en magasin ou sur le store numérique, il pourrait être judicieux d'anticiper vos achats... La technique valait déjà avant les hausses du Xbox Game Pass : les utilisateurs en ont profité pour renouveler à l'avance leur abonnement ou en achetant des cartes cadeau Xbox Live en profitant de promotions par exemple chez Eneba avec le code GAMERGEN2 qui offre 2 € de réduction. L'idée est d'anticiper la hausse de prix de Microsoft, qui arrivera tôt ou tard.

Foire Aux Questions (FAQ)



Pourquoi le prix de la RAM augmente-t-il autant ?

La demande explosive des entreprises d'IA comme OpenAI pour équiper leurs serveurs a créé une pénurie, faisant grimper les prix des contrats de DRAM de plus de 170 %.

La PS5 sera-t-elle aussi touchée par cette hausse ?

A priori non, car Sony aurait anticipé la situation en achetant d'énormes stocks de mémoire à bas prix, contrairement à Microsoft qui semble pris au dépourvu.

Quand cette hausse de prix Xbox pourrait-elle arriver ?

Selon les sources, l'impact pourrait être "très, très rapide". Des représentants de Microsoft auraient déjà averti que les consoles Xbox Series seraient bientôt affectées par ces coûts.