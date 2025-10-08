Xbox Game Pass Ultimate : certains joueurs vont échapper à la hausse de prix !

La semaine dernière, Microsoft a annoncé d'énormes hausses de prix des abonnements au Xbox Game Pass. La formule Ultimate gagne quelques avantages supplémentaires mais coûte désormais 26,99 € par mois, contre 17,99 € auparavant. Une augmentation qui passe mal auprès des utilisateurs, mais certains joueurs vont y échapper.

Des joueurs échappent à la hausse de prix du Xbox Game Pass





Comme le rapporte The Verge, plusieurs abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ont reçu un e-mail de la part de Microsoft, leur annonçant que le prix n'augmentera pas tant qu'ils resteront abonnés. La hausse de prix concernera ainsi les nouveaux abonnés et sera effective dans les prochaines semaines. Kari Perez, responsable de la communication chez Xbox, déclare :

Notre récente mise à jour de Game Pass reste inchangée. Les abonnés actuels dans certains pays continueront de renouveler leur abonnement au tarif actuel pour le moment, conformément aux exigences locales. Nous fournirons un préavis avant que les ajustements de prix n’entrent en vigueur dans ces pays.

La France épargnée par la hausse de prix du Xbox Game Pass ?





Microsoft se plie ainsi aux réglementations de chaque pays et rien n’indique que le prix des abonnements ne finira pas par augmenter à l'avenir, même pour les utilisateurs déjà abonnés. Mais qui sont ceux qui vont échapper - temporairement - à ces hausses de prix ? Eh bien, des utilisateurs en Pologne, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Corée du Sud et en Inde ont reçu cet e-mail de Microsoft. Malheureusement, en France, la hausse de prix sera effective pour tout le monde.

Pour l'instant, plusieurs revendeurs français continuent d'afficher l'ancien prix, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 53,99 € pour trois mois via Cdiscount.

