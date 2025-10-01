Le Xbox Game Pass fait peau neuve et augmente massivement l'un de ses prix, découvrez les nouvelles formules Essential, Premium et Ultimate

Présentation du nouveau Xbox Game Pass





Petit coup de tonnerre pour commencer ce mois d'octobre, la division gaming de Microsoft vient d'annoncer une refonte du Xbox Game Pass qui s'accompagne par des hausses de prix, dont une massive pour son abonnement le plus onéreux. En effet, à l'instar du PlayStation Plus, il y aura désormais trois formules nommées Essential, Premium et Ultimate. Ces changements sont loin d'être les premiers, puisque le Xbox Game Pass Standard avait été introduit fin 2024 en supplément d'augmentations tarifaires, mais ils ne venaient pas autant chambouler la vie des joueurs. En effet, si vous appréciez les sorties en day one, la facture mensuelle va clairement faire très mal à vos économies, alors que les apports ne vous seront pas forcément utiles.

Pour commencer, voici la nouvelle grille tarifaire :

Ancienne offre Ancien tarif Nouvelle offre Nouveau tarif Disponibilité des jeux day one Xbox Game Pass Core (1 mois) 6,99 € / 9,99 $ Xbox Game Pass Essential (1 mois) 8,99 € / 9,99 $ Non Xbox Game Pass Standard (1 mois) 12,99 € / 14,99 $ Xbox Game Pass Premium (1 mois) 12,99 € / 14,99 $ Non Xbox Game Pass Ultimate (1 mois) 17,99 € / 19,99 $ Xbox Game Pass Ultimate (1 mois) 26,99 € / 29,99 $ Oui PC Game Pass (1 mois) 11,99 € / 11,99 $ PC Game Pass (1 mois) 14,99 € / 16,49 $ Oui

Xbox Game Pass Essential





Ici, la principale nouveauté est la possibilité d'en profiter sur PC et dans le cloud.

Plus de 50 jeux inclus, jouables sur consoles et PC.

Jeu dans le cloud en illimité.

Multijoueur en ligne sur consoles.

Avantages en jeu (ex : Call of Duty: Warzone et Overwatch 2), même pour les titres Riot Games (League of Legends).

Rewards : gagner jusqu'à 25 000 points par an en jouant, soit 25 €.

Xbox Game Pass Premium





Le changement majeur est l'arrivée dans l'année de leur sortie des exclusivités Xbox, sauf les Call of Duty. Notez que l'offre des 14 premiers jours pour seulement 1 € reste valable.

Plus de 200 jeux inclus, jouables sur consoles et PC.

Nouveautés Xbox dans l'année de leur parution.

Jeu dans le cloud en illimité avec temps d'attente plus courts.

Multijoueur en ligne sur consoles.

Avantages en jeu, même pour les titres Riot Games.

Rewards : gagner jusqu'à 50 000 points par an en jouant, soit 50 €.

Xbox Game Pass Ultimate





La hausse massive va s'accompagner et être justifiée par l'ajout de plusieurs abonnements, à savoir Ubisoft+ Classics et EA Play immédiatement, ainsi que le Club de Fortnite le mois prochain, qui à lui seul coûte 11,99 € par mois prix séparément. Si en soi ils sont intéressants pour de nombreux joueurs, les inclure de force et faire payer tous ceux qui souhaitent simplement bénéficier des nouvelles sorties le jour de leur lancement est clairement discutable sans alternative.

Plus de 400 jeux inclus, jouables sur consoles et PC.

Plus de 75 jeux day one par an.

Ubisoft+ Classics et EA Play inclus.

Club de Fortnite dès le 18 novembre 2025.

Jeu dans le cloud en illimité en qualité optimale avec temps d'attente les plus courts.

Multijoueur en ligne sur consoles.

Avantages en jeu, même pour les titres Riot Games.

Rewards : gagner jusqu'à 100 000 points par an en jouant, soit 100 €.

PC Game Pass





Hormis une augmentation du tarif, rien ne va changer, de quoi faire grincer des dents.

Des centaines de jeux PC.

Nouveautés Xbox et tiers day one.

Rewards : gagner jusqu'à 50 000 points par an en jouant, soit 50 €.

Avantages en jeu (ex : League of Legends et Call of Duty: Warzone).

EA Play inclus.

Vous trouverez en page suivante des listes des nouveaux jeux inclus dans ces formules dès aujourd'hui, qui sont nombreux et reflètent les changements apportés, notamment du côté d'Ubisoft.

Pour le moment, vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount, mais ça ne va sans doute pas durer !

