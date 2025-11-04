Xbox Game Pass : les ajouts de novembre 2025 dévoilés, dont le nouveau Call of Duty

Le mois d'octobre a été particulièrement chargé du côté des nouveautés dans le Xbox Game Pass, avec entre autres NINJA GAIDEN 4, Keeper et BALL x PIT dans la première partie du mois, puis plus récemment The Outer Worlds 2 et PowerWash Simulator 2. Si les ajouts vont être conséquents au cours des deux prochaines semaines, il faut bien avouer que le seul gros titre sortant du lot n'est autre que Call of Duty : Black Ops 7. Logique, Microsoft ne veut sans doute pas qu'il ait trop de concurrence.

Vous trouverez comme d'habitude ci-dessous le programme de ces deux prochaines semaines, avec cette fois six départs le 15, dont S.T.A.L.K.E.R. 2 qui va bientôt sortir sur PS5 et les précédentes itérations de Football Manager.

Bientôt disponibles

Dead Static Drive (Cloud, Console et PC) - 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. Dead Static Drive, c'est un peu le Grand Theft Cthulhu dont on n'osait rêver. Ce jeu d'horreur indépendant vous entraîne dans un road trip cauchemardesque à travers l'Amérique des années 80, mêlant fiction étrange, terreur cosmique et inquiétante atmosphère de petite ville.

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console et PC) - 5 novembre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Avec ses mécaniques de tir de précision inégalées, son infiltration soignée et son combat tactique à la troisième personne, Sniper Elite: Resistance transporte la série primée au cœur de la France occupée, loin des lignes de front. Faites équipe avec un ami : la campagne complète est jouable en coop !

Egging On (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. Ce jeu est... à la coque ! Incarnez un œuf fragile prêt à tout pour s'échapper du poulailler. Sautez, roulez et grimpez à travers une ferme, une usine et d'autres environnements périlleux. Avec un peu de courage (et beaucoup d'adresse), vous pourriez bien atteindre la liberté !

Whiskerwood (Game Preview) (PC) - 6 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. Construisez un foyer pour votre colonie de souris travailleuses sous la domination de cruels seigneurs félins dans ce jeu de gestion riche en chaînes de production complexes et simulations détaillées. Une lutte éternelle entre chats et souris, comme vous ne l'avez jamais vécue.

Voidtrain (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 7 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

Embarquez à bord d'un train interdimensionnel et partez explorer le Void, un monde mystérieux en perpétuel mouvement. Des champs de mines flottants aux horizons lumineux, chaque arrêt réserve son lot de dangers et de découvertes. Améliorez votre train, fabriquez de l'équipement, affrontez des créatures étranges et percez les secrets de cet univers irréel, seul ou en coop.

Great God Grove (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

La fin du monde approche... et les dieux se disputent ! Aspirez et renvoyez des bulles de dialogue dans un univers déjanté mêlant casse-têtes, marionnettes et divinités farfelues, avant que la faille ne nous engloutisse tous. Le chaos règne dans le ciel, qui rejoindra les Bizzyboys pour sauver le monde de l'A-pocky-lips ?

Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console et PC) - 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

Suite du jeu acclamé Lara Croft and the Guardian of Light, Temple of Osiris propose pour la première fois une expérience en coop à quatre joueurs avec Lara Croft. Explorez des temples antiques, a ffrontez les forces surnaturelles de l'Égypte antique, résolvez des énigmes retorses et échappez à des pièges mortels dans cette aventure pleine d'action !

Pigeon Simulator (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 11 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. Membre de la Paranormal Examination and Kontainment Unit, votre mission est de traquer, neutraliser et extraire les anomalies qui terrorisent New Squawk City. Formez une équipe de jusqu'à quatre pigeons pour nettoyer la ville des menaces cryptides et surtout, atteindre vos quotas dans ce jeu en coop d'extraction aussi absurde qu'hilarant.

Relic Hunters Legend (Cloud, Console et PC) - 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

Relic Hunters Legend est un RPG looter-shooter rapide, coloré et plein d'énergie, où travail d'équipe, builds puissants et butin légendaire se combinent pour créer une expérience explosive. Accomplissez diverses missions, retrouvez les souvenirs perdus de la galaxie, et renversez l'empire du duc Ducan, en solo ou en coop !

Winter Burrow (Cloud, Console et PC) - 12 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. Winter Burrow est un jeu de survie apaisant en pleine nature, où vous incarnez une petite souris de retour dans son terrier d'enfance. Récupérez des ressources, tricotez des pulls, cuisinez, faites-vous des amis parmi les habitants de la forêt, réparez votre maison, et tentez de survivre à l'hiver.

Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console et PC) - 14 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. Dans Call of Duty: Black Ops 7, les studios Treyarch et Raven Software livrent le plus grand épisode de la série. Rejoignez vos amis, ou partez en solo, dans une campagne en coop palpitante et inédite, maniez un arsenal d'armes futuristes dans un multijoueur signature proposant 16 cartes 6v6 et 2 cartes 20v20 dès le lancement et plongez dans le nouvel arc tordu du mode Zombies au cœur du Dark Aether.

Au cas où vous l'auriez manqué

Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Issu de l'imagination de Lee Petty et du studio Double Fine Productions, Keeper est une histoire racontée sans un mot. Un vieux phare oublié s'éveille soudain, et, accompagné d'un oiseau marin plein d'énergie, se lance dans un récit émouvant d'amitié improbable et un voyage inattendu vers des mondes au-delà de toute compréhension.

The Outer Worlds 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

La suite tant attendue du RPG de science-fiction en vue subjective signé Obsidian Entertainment est enfin là ! The Outer Worlds 2 vous embarque dans une nouvelle colonie, avec un nouvel équipage, de nouvelles armes, et bien sûr, de nouveaux ennemis à affronter. Il est temps de bloquer votre agenda : une aventure rythmée, décalée et pleine d'action vous attend dans les étoiles !

NINJA GAIDEN 4 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant -Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. La franchise culte du hack'n'slash ninja fait son grand retour avec NINJA GAIDEN 4. Plongez dans une aventure tranchante et spectaculaire, où héritage et innovation se rencontrent dans un tourbillon de combats nerveux et de style tranchant.

Pacific Drive (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

Pacific Drive est un jeu de survie à la première personne où votre voiture est votre seule alliée. Traversez une version surréaliste du nord-ouest des États-Unis, affrontez des phénomènes surnaturels et aventurez-vous dans la Zone d'Exclusion Olympique. Collectez des ressources, réparez votre véhicule et découvrez les mystères oubliés de cette région instable où chaque virage peut être le dernier.

Mises à jour et contenus additionnels

Age of Empires IV: Dynasties of the East - Disponible dès aujourd'hui

Dynasties of the East est une nouvelle extension majeure pour Age of Empires IV, introduisant quatre civilisations alternatives, chacune dotée de ses propres unités, arbres technologiques et styles stratégiques, inspirés de grandes dynasties de l'Orient. Prenez les commandes de la puissante Horde d'Or, de la dynastie macédonienne ambitieuse, du tacticien Sengoku Daimyo, ou encore de la dynastie Tughlaq polyvalente et découvrez de nouvelles façons de dominer le champ de bataille.

Lost in Random: The Eternal Die - Mise à jour Wager's Gauntlet - Disponible dès maintenant

Le Dé noir se réveille à nouveau... La mise à jour Wager's Gauntlet est désormais disponible ! Affrontez des défis hebdomadaires, débloquez des récompenses stylées, et découvrez de nouvelles améliorations d'armes, reliques et cartes de capacités. Alors, prêt à tenter votre chance ?

Stellaris: Console Edition - Mise à jour Xbox Series X|S - 6 novembre

Le chef-d'œuvre de la stratégie galactique passe à la vitesse supérieure sur Xbox Series X|S : du 4K, de meilleures performances, des galaxies plus vastes, et encore plus de contenu ! Explorez l'inconnu, percez les mystères du cosmos ou conquérez la galaxie pour la gloire de votre empire, la stratégie spatiale ultime n'a jamais été aussi impressionnante.

Avantages en jeu

Superball (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Débloquez des héros et plus encore !

Rejoignez Superball avec le Xbox Game Pass et profitez d'une année entière de récompenses exclusives ! Débloquez immédiatement 16 héros, et pour chaque saison de la première année (5 à 6 saisons), recevez : +10 niveaux de Passe de combat, 500 Nano Gold, et 5 cartes Chance.

Sea of Thieves (Cloud, Console et PC) - Disponible dès aujourd'hui - Obtenez une emote de célébration !

Pour une durée limitée, fêtez vos aventures comme il se doit en dansant une gigue légendaire (avec vos pieds... ou votre jambe de bois). Contenu disponible uniquement pour les joueurs possédant Sea of Thieves.

SMITE 2 (PC et Xbox Series X|S) - 5 novembre - Skin épique Seraph's Bow pour Neith

Prenez l'avantage grâce à une visée céleste ! Récupérez dès maintenant le skin épique Seraph's Bow pour Neith, et faites pleuvoir vos flèches divines sur le champ de bataille.

Ils nous quittent le 15 novembre

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.