Actualité Xbox
Accueil Xbox Actualités
Project Scorpio Xbox Development Kit

Xbox : après les consoles et le Game Pass, Microsoft augmente même le prix de cet objet indispensable aux développeurs

par
Source: The Verge

Après cette hausse de prix de 33 %, de nombreux développeurs indépendants vont sans doute bouder les Xbox Series X et S...

Ces dernières semaines, les mauvaises nouvelles pour le portefeuille des fans de Xbox se sont enchaînées. Microsoft a annoncé une nouvelle hausse de prix de ses consoles Xbox Series X|S aux États-Unis, ainsi que du Game Pass dans le monde entier (ou presque). Mais voilà que le constructeur s'attaque désormais au portefeuille des développeurs.

Comme le rapporte The Verge, Microsoft augmente le prix du kit de développement Xbox, ou XDK : un outil de travail utilisé par les développeurs pour créer ou porter leurs jeux sur les consoles de Microsoft. Le kit de développement Xbox coûtait jusqu'ici 1 500 $, les développeurs devront désormais débourser 2 000 $ pour acheter ce XDK, soit 33 % de plus. Une hausse qui va essentiellement affecter les développeurs indépendants, disposant d'un faible budget. Microsoft explique cette hausse de prix aux développeurs :

Cet ajustement reflète l'évolution macroéconomique. Nous maintenons notre engagement à fournir des outils et un soutien de haute qualité pour vos efforts de développement.

Xbox Project Socprio Dev Kit images photos (1)

Comme le rappelle The Verge, le kit de développement Xbox était déjà onéreux. Le XDK inclut « du matériel supplémentaire, interne comme externe, pour permettre aux développeurs de créer et de tester des jeux Xbox pour les consoles Xbox Series X et Xbox Series S ». Le dernier dev kit en date comprend ainsi 40 Go de mémoire GDDR6, alors que la Xbox Series X ne dispose que de 16 Go de mémoire. Le kit dispose également d'un écran en façade et de cinq boutons programmables. Un outil de travail haut de gamme, mais qui met les petits développeurs sur la touche à cause de son prix, désormais encore plus élevé.

En France, la Xbox Series X noire, avec lecteur de disque, est vendue 599,99 € sur Cdiscount.

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
Xbox Dev kit Kit de développement Hausse de prix 2000$ Microsoft Jeux Consoles Indés Game Pass

Commenter 2 commentaires

pyrateam
Ils ont bien raison ça fait depuis la Xbox one que je n'achète plus de Xbox, et depuis la hausse du Gamepass je n'ai plus non plus de Gamepass PC pour les quelques jeux que je faisais dessus chaque années et bien qu'ils coulent et arrête console comme jeux vidéos j'étais le premier à essayer de prendre leurs parti mais là ils sont devenus indéfendable.

J'attends juste qu'ils sortent windows 12 pour n'utiliser plus que Linux à 100% et les seuls responsables ce sera Microsoft avec leurs propension à enfouir des déchets pour polluer 2x plus, à collaborer dans un génocide, a être là source de la plus grande pollution électronique de l'histoire du capitalisme et maintenant à faire du racket auprès des joueurs et de la scène indé

Idéologiquement, il n'y a absolument rien que je ne puisse encore cautionner émanant de cette entreprise, c'était déjà le cas de Sony depuis la PS3-4

Le Gaming PC est également en train de partir complètement en couille.
Donc si c'est ce qu'ils cherchent j'ai des années de retard de jeux PC à faire et quand je les aurais écouler, je serai vieux et j'espère trouver un loisir de remplacement PCQ j'ai l'impression Que d'ici 2-3 ans il ne restera plus grand chose de potable dans ce loisir si acheter des skins et de refaire en boucle la même chose pour arriver rank 1, très peu pour moi
Signaler Citer
pyrateam
Et même si dans 2-3 ans je ne serais pas encore vraiment vieux et même si je n'aurai pas encore terminé les jeux que j'ai en stock, je me suis fixée l'arrivée de la future nouvelle génération pour savoir si j'arrête définitivement d'investir dans du Hardware qui n'apporte de tt façon plus rien puisque pour faire tourner les jeux indé je n'aurai pas besoin du même hardware que pour des AAA toujours pareil depuis des années et qui ne m'intéresse actuellement plus du tout
Signaler Citer
Commenter Lire les commentaires