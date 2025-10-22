Xbox : après les consoles et le Game Pass, Microsoft augmente même le prix de cet objet indispensable aux développeurs

Ces dernières semaines, les mauvaises nouvelles pour le portefeuille des fans de Xbox se sont enchaînées. Microsoft a annoncé une nouvelle hausse de prix de ses consoles Xbox Series X|S aux États-Unis, ainsi que du Game Pass dans le monde entier (ou presque). Mais voilà que le constructeur s'attaque désormais au portefeuille des développeurs.

Comme le rapporte The Verge, Microsoft augmente le prix du kit de développement Xbox, ou XDK : un outil de travail utilisé par les développeurs pour créer ou porter leurs jeux sur les consoles de Microsoft. Le kit de développement Xbox coûtait jusqu'ici 1 500 $, les développeurs devront désormais débourser 2 000 $ pour acheter ce XDK, soit 33 % de plus. Une hausse qui va essentiellement affecter les développeurs indépendants, disposant d'un faible budget. Microsoft explique cette hausse de prix aux développeurs :

Cet ajustement reflète l'évolution macroéconomique. Nous maintenons notre engagement à fournir des outils et un soutien de haute qualité pour vos efforts de développement.

Comme le rappelle The Verge, le kit de développement Xbox était déjà onéreux. Le XDK inclut « du matériel supplémentaire, interne comme externe, pour permettre aux développeurs de créer et de tester des jeux Xbox pour les consoles Xbox Series X et Xbox Series S ». Le dernier dev kit en date comprend ainsi 40 Go de mémoire GDDR6, alors que la Xbox Series X ne dispose que de 16 Go de mémoire. Le kit dispose également d'un écran en façade et de cinq boutons programmables. Un outil de travail haut de gamme, mais qui met les petits développeurs sur la touche à cause de son prix, désormais encore plus élevé.

En France, la Xbox Series X noire, avec lecteur de disque, est vendue 599,99 € sur Cdiscount.