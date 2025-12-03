Clair Obscur: Expedition 33 obtient un record dans le Xbox Game Pass en 2025

Fraîchement auréolé d’un carton aux Golden Joystick Awards 2025 et sur le point de briller aux Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 est le plus gros lancement d’un studio partenaire dans le Xbox Game Pass en 2025. Le remarquable RPG du studio français Sandfall Interactive s’impose comme l’un des lancements les plus marquants de l’année dans le catalogue du Xbox Game Pass. Cela se base sur le nombre d’utilisateurs uniques au cours des 30 premiers jours de disponibilité, ce qui signifie qu’un nombre considérable de joueuses et de joueurs Xbox ont rejoint Maelle, Gustave, Esquie et toute l’équipe dès le tout début de leur périple.

Guillaume Broche, directeur créatif chez Sandfall Interactive, s’est dit profondément reconnaissant :

Cette année a dépassé tout ce que nous pouvions imaginer et c’est grâce à la passion et au soutien de nos fans. Sortir notre premier jeu était stressant, mais leur soutien a vraiment transformé tout ça en rêve.

Un jeu « indé », soutenu par Kepler Interactive et Xbox





Guy Richards, en charge du programme des jeux indépendants ID@Xbox chez Xbox, explique pourquoi Clair Obscur: Expedition 33 s’est tout de suite imposé comme un jeu que son équipe voulait soutenir :

Dès le départ, l’ambition de Sandfall était claire, et nous avons ressenti qu’ils voulaient créer quelque chose de vraiment spécial, au-delà des attentes pour une petite équipe. En jouant aux premières versions, on a tout de suite été pris par l’histoire, les visuels magnifiques et le mélange de mécaniques de JRPG avec des thèmes culturels français très frais et distinctifs. Nous savions que ce genre d’expérience allait captiver les joueurs Xbox.

Pour Broche, le soutien de Xbox a été déterminant dans le succès du jeu :

Qu’il s’agisse de l’annonce de notre jeu à l’été 2024 ou du trailer lors du Developer_Direct en janvier 2025, Xbox nous a permis de faire connaître notre projet et d’atteindre un large public.

Le Game Pass attire de nouveaux joueurs





Il souligne aussi à quel point le Game Pass leur a permis de toucher une audience bien plus vaste :

Le genre du RPG au tour par tour a beaucoup de fans, mais parfois ceux qui préfèrent les jeux d’action en temps réel peuvent hésiter. Game Pass a fait tomber cette barrière. Ils pouvaient simplement essayer et voir. Beaucoup de joueurs curieux ont lancé le jeu, exploré Lumière et le début de l’aventure, et ont découvert qu’il y avait beaucoup à aimer, même sans s’y attendre.

Dans un monde aux allures de rêve, mais rongé par des secrets enfouis, Clair Obscur: Expedition 33 suit l’expédition éponyme dans une mission désespérée pour sauver leur cité face à la Peintresse, une entité divine qui chaque année efface une génération complète. Ce RPG a conquis le monde grâce à ses personnages marquants, son histoire poignante et sa manière brillante de moderniser les combats au tour par tour.

Ce n’est qu’un début





Clair Obscur: Expedition 33 est un exemple parfait de ce que le Xbox Game Pass cherche à promouvoir : des expériences innovantes, variées, permettant à des développeurs de toutes tailles d’atteindre un public mondial tout en apportant une valeur unique aux joueuses et aux joueurs. Xbox est fier d’avoir soutenu Sandfall Interactive et de proposer ce jeu exceptionnel dans son catalogue. Et ce n’est qu’un début.

Si vous n’avez pas encore rejoint l’expédition, Clair Obscur: Expedition 33 est disponible à 48,99 € sur Cdiscount.