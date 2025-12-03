BON PLAN : Borderlands 4 disponible à petit prix sur PS5 et Xbox Series X

En septembre dernier, 2K Games et Gearbox Software ont lancé Borderlands 4, le nouvel épisode de leur franchise de looter shooters. Un FPS avec « des milliards d’armes, des ennemis mortels et des actions co-op intenses » qui a rencontré un joli succès critique : il est noté 81/100 sur Metacritic.

Borderlands 4 à prix cassé sur consoles





Si jamais vous étiez passés à côté du jeu à sa sortie, voilà une occasion de vous rattraper : Borderlands 4 bénéficie d'une belle promotion chez Leclerc. Borderlands 4 passe à 40,57 €, que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Pour rappel, la version Switch 2 a pris du retard au dernier moment. Voici les offres :

Présentation de Borderlands 4





Borderlands 4 débarque avec des moments d’action intenses, des Chasseurs de l’Arche intrépides et des milliards d’armes mortelles, sur une toute nouvelle planète gouvernée par un tyran impitoyable. Débarquez sur Kairos dans la peau d’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche en quête de richesse et de gloire. Maniez de puissantes compétences d’action, personnalisez votre composition grâce à des arbres de compétences approfondis et dominez vos ennemis avec vos capacités de mouvement dynamiques. Libérez-vous de l’opprimant Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui domine les foules. Aujourd’hui, une catastrophe mondiale menace son ordre parfait, semant le chaos sur toute la planète.