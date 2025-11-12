Elden Ring Nightreign : le DLC The Forsaken Hollows dévoile sa date de sortie et ses nouveautés

Tout récemment, Kadokawa, la maison mère de FromSoftware, a dévoilé son bilan financier, indiquant que le DLC d'Elden Ring Nightreign sortira d'ici le 31 mars 2026. Un contenu additionnel qui était alors bien mystérieux, mais à l'occasion du PlayStation State of Play Japan d'hier soir, nous avons des informations concrètes.

Quand sortira le DLC d'Elden Ring Nightreign ?





Bonne nouvelle, le DLC sera à l'heure ! La date de sortie d'Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows est fixée au 4 décembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. L'attente ne sera plus très longue, les joueurs pourront découvrir ce contenu additionnel dans trois semaines.

Que rajoutera le DLC d'Elden Ring Nightreign ?





La première bande-annonce de ce contenu additionnel est à découvrir ci-dessous et dévoile les deux nouveaux Nocturnes qui seront jouables, de nouveaux boss (recyclés) et tease même deux Seigneurs Nocturnes inédits, les boss majeurs à affronter en fin de partie. En plus des deux personnages et des deux boss, le DLC ajoutera un terrain rare.

Combien coûtera le DLC d'Elden Ring Nightreign ?





Vous l'aurez compris, l'arrivée de The Forsaken Hollows offrira une bonne raison aux joueurs de relancer Elden Ring Nightreign au début du mois prochain. Pour rappel, le DLC est inclus dans l'édition Deluxe, disponible à 49,49 € sur Gamesplanet. Si vous avez le jeu de base, le DLC sera vendu 15 € sur les boutiques numériques.